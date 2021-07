El equipo fue un gran protagonista de la segunda fecha del Superbike en el Autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Oscar y Juan Gálvez, donde Esequiel Gómez logró el segundo puesto en la R3, mientras que Diego Zapaya terminó tercero en la Stock Bike. En dos jornadas intensas pero positivas para el equipo misionero de motociclismo, el apostoleño Esequiel Gómez finalizó segundo en la categoría R3, en su regreso y debuta tanto en la categoría como en el certamen. "Hicimos una terrible carrera! Al principio se sintió la falta de entrenamiento y eso se vio en la clasificación, por lo que tuve que largar 11°. En la final ni bien largué me puse quinto y después fuimos avanzando. No vi el cartel de última vuelta, pensé que faltaban dos y por eso no me jugué todo en la última curva. Igual estoy muy contento con el resultado", explicó el joven en el regreso a la tierra colorada.

En la Stock Bike por segunda carrera consecutiva el obereño Diego Zapaya se subió al podio, tras lograr el tercer lugar en la categoría Stock Bike Open. Suma así su segundo podio, y se asienta en la tabla de posiciones. Por otra parte, el equipo tuvo que lamentar otro incidente con la moto de Luciano Ribodino, que quedó marginado de la categoría Superbike, pero se siente optimista de que con trabajo seguirán marcando el rumbo. "A levantar cabeza y cuando no toque volver, estar más fuertes que nunca", escribió el cordobés en sus redes sociales, por lo que recibió el apoyo incondicional de sus seguidores con mensajes de aliento. En tanto, Nahuel Santamaría llegó quinto en la R3, mostrando una buena performance visto y considerando que no es su moto habitual, ni pudo entrenar con tanta anticipación. La próxima fecha del Superbike Argentino se disputará el 21 y 22 de Agosto, nuevamente en el Autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Oscar y Juan Gálvez.

Gentileza.- Prensa Rosamonte Racing Team

12 de Julio de 2021