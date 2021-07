Le ganaron 24 a 17 a Rumania en el test match que abrió la ventana de Julio. El equipo de Ledesma llevaba siete meses de inactividad. Después de un 2020 histórico, en el que consiguieron el subcampeonato en el Tres Naciones y aquel inolvidable primer triunfo ante los All Blacks, Los Pumas levantaron el telón de la temporada 2021 con un triunfo ante Rumania en el estadio Arco del Triunfo de Bucarest. En el primer partido de la ventana de julio se impusieron 24 a 17 a un rival inferior pero que estuvo siempre en partido, fundamentalmente, por los errores del equipo conducido por Mario Ledesma. Argentina sumó con los tries de Rodrigo Bruni, Santiago Cordero y Juan Martín González, la conversión de Domingo Miotti y un try penal. Después de mucho tiempo sin jugar juntos por la pandemia, Los Pumas comenzaron algo incómodos y erráticos. Tal es así que a los tres minutos le entregaron a Rumania un penal por retención a raíz de un mal pase. Ionel Melinte tomó la ovalada y no falló para poner en ventaja al local 3 a 0 a los 4. A los 13, y luego de que Melinte fallara un segundo penal, llegó el alivio para Argentina, cuando Montoya hizo el trabajo sucio y Rodrigo Bruni se escapó en la derecha y apoyó en el ingoal para conquistar su primer try en Los Pumas y dar vuelta el marcador, que Nicolás Sánchez no pudo ampliar con la conversión desde una posición complicada.

Melinte tuvo revancha a los 22 minutos, cuando anotó un nuevo penal cedido por Argentina, pero la ventaja no le duró mucho a Rumania porque Santiago Cordero anotó el segundo try. En una buena jugada colectiva, el wing también encontró un hueco en la punta derecha para poner el marcador 10 a 6.

Sin los dos puntos extra de Sánchez, una nueva conquista de Melinte de penal dejó a Rumania a solo un punto con diez minutos de la primera etapa por jugarse. Pero Argentina no se desesperó; por el contrario, se hizo fuerte y desde el scrum logró el try penal que le dio una ventaja de ocho puntos (17a 9).

Argentina cerró un primer tiempo en el que se mostró fuerte desde el scrum y el maul pero en el que padeció desajustes, errores y desincronización. A base de pases limpios y pelotas rápidas, sin embargo, pudo sacar una ventaja interesante.

Se achicó, sin embargo, en el inicio del segundo tiempo por el try del hooker Eugen Capatina a los 46. Y los problemas se agravaron con el correr de los minutos, cuando Los Pumas perdieron la posibilidad de hacer otro try a centímetros del ingoal por un mal pase y cometieron un penal a 20 minutos del final que le dio el empate al local gracias al pie certero de Melinte.

Pero la superioridad argentina se pudo materializar en el tramo final del partido y con Rumania con un hombre menos. La tranquilidad llegó en el try - con suspenso - de Juan Martín González y la conversión de Domingo Miott que pusieron a Los Pumas arriba por siete y le dieron cifras definitivas al partido.

El test match fue el primero como capitán de Julián Montoya, que heredó la banda de Pablo Matera (también titular en Bucarest). Además, marcó el regreso al seleccionado de Facundo Gigena, que volvió al equipo tras cinco años, y de Matías Moroni y Tomás Lavanini, quienes habían disputado su último partido en el Mundial de Japón 2019, hace casi dos temporadas.

Esta fue la victoria más ajustada de Argentina a Rumania en sus nueve enfrentamientos, que terminaron todos en triunfos de celeste y blanco. El último encuentro que jugaron en Bucarest fue en 1992, con victoria por 21 a 18. En tanto, hace diez años se cruzaron por última vez, en un duelo de la fase grupos del Mundial de Nueva Zelanda 2011, en Invercargill, que Los Pumas ganaron por 48 a 3.

La gira continuará en Europa con los duelos ante Gales, el 10 y 17 de Julio con el objetivo de que los jugadores se "pongan en la misma página", como le dijo Ledesma a Clarín poco antes de viajar, pensando sobre todo en el gran desafío de este 2021 para el equipo, el Rugby Championship, que se pondrá en marcha el 14 de Agosto.

El último partido que habían jugado Los Pumas había sido el 5 de Diciembre del año pasado, en su última presentación en el Tres Naciones, en la que empataron 16 a 16 con Australia, para asegurarse el segundo lugar del torneo detrás de Nueva Zelanda.

Tres semanas antes, el 14 de Noviembre, habían conseguido su única victoria en el certamen, ese histórico 25 a 15 ante los poderosos All Blacks en Sydney, que fue el primer festejo de la historia ante el equipo de camiseta negra.

Más allá de que el año cerró en medio de la polémica por el escándalo generado por los viejos tweets racistas de tres jugadores, entre ellos Matera; desde lo deportivo, el equipo cerró el 2020 con un balance positivo. Ahora tendrá el desafío de extender el buen momento en esta nueva temporada. Rumania representó una primera y exigente prueba.

En la previa, el seleccionado argentino recordó a Pochola Silva, ex jugador y entrenador de Los Pumas, quien murió de Coronavirus (COVID-19) a los 75 años.

5 de Julio de 2021