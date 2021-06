La Selección Argentina completó un gran partido en Brasilia, y sumó su primer triunfo en la Copa América. Guido Rodríguez marcó el único tanto del clásico rioplatense. En el marco de la segunda fecha de la Copa América 2021 de Brasil, la Selección Argentina superó 1 a 0 el viernes a Uruguay en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, para sumar su primera victoria en el certamen. El conjunto de Lionel Scaloni completó un gran primer tiempo, que lo tuvo que protagonista absoluto, dominando y generando situaciones de gol. Lionel Messi fue el primer en probar a Muslera, con un zurdazo desde afuera del área que el arquero resolvió con un rebote que Lautaro Martínez no pudo conectar. Y rapidito, a los 12 minutos, el 10 fabricó y Guido Rodríguez abrió el marcador para la Selección Argentina.

El capitán desbordó tras un córner corto, y el volante central conectó de cabeza para el 1 a 0. Rodríguez ingresó a último momento por Leandro Paredes, pieza clave del entrenador que dejó su lugar por una molestia. El ex River fue clave para acomodar la mitad de la cancha y liberar a Rodrigo De Paul, que se metió en el podio de figuras de la cancha.

El primer tiempo se fue con una Argentina que no sufrió y que borró de la cancha al siempre difícil Uruguay. El conjunto "charrúa" no encontró espacios para lastimar, y tampoco supo cómo controlar al capitán argentino. Si el resultado no fue más abultado, fue quizás por la ineficacia en la última línea.

Para el complemento, el conjunto nacional se retrasó innecesariamente en el comienzo, lo que le permitió a la "Celeste" utilizar un poco más la pelota y ganar espacio en el campo, pero otra vez sin lastimar en el arco de Emiliano Martínez, que casi no tuvo trabajo.

Con el correr de los minutos, Argentina fue mejorando, en parte, por los buenos cambios que implementó Scaloni. El DT, tantas veces cuestionado, esta vez pareció leer bien el partido: buenos ingresos de Exequiel Palacios, para recuperar la posición; y del "Tucu" Correa, con poco peso ofensivo, pero con más intensidad que Lautaro Martínez para la presión y el retroceso.

En este contexto, volvió a aparecer Lionel Messi: generó, apiló rivales, la "guardó" cuando la tuvo que guardar, ganó infracciones y hasta estuvo cerca de convertir el 2 a 0. Sin dudas, el astro fue el mejor de la cancha, acompañado por las buenas tareas de De Paul, Rodríguez, Marcos Acuña y Cuti Romero.

Argentina mostró oficio, y ganó justamente el clásico rioplatense. Sumó su primera victoria, nada menos que ante el rival que se presentaba como más peligroso del grupo, mostró buenos pasajes y entusiasma para lo que se viene. La acción continúa el lunes ante Paraguay, por la tercera fecha de la Copa América.

19 de Junio de 2021