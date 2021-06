El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista “Premio Ramón Nene Hreñuk” que fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo Depertivo (FeMAD) disputará la tercera fecha en el Autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas este fin de semana en el cual se esperan más de 60 pilotos. En un gran momento de la especialidad, el parque de pilotos sigue en ascenso con en los mejores tiempos, inclusive pilotos que vienen de otra Provincia, es el caso del chaqueño Oscar Cervera, quien estará debutando en la Copa Fiat 1.4 además de Richard Ferrari en la misma modalidad. En la Clase 1 estarán debutando Matías Martin, Germán Galeano, el eldoradense, Alejandro Tarnowski, desde Campo Viera, Germán Birarelli y Nicolás Finten. Por parte del TP Clase 3 también se asemejan novedades en las estructuras del Mattive Racing y Piatti Competición, entre ellos la presencia del piloto del Turismo Pista, Juan Pablo Urrutia que volverá al ruedo luego de obtener el campeonato 2018. Mientras que el TC4000 Misionero también presentará novedades, el regreso de Carlos Codermatz sumando un Ford Falcon más a la categoría y esa lucha clásica de marcas.

Será con transmisión oficial en vivo de Nitro Deportes por streaming y llevará el nombre de "Gran Premio Ramón Nene Hreñuk".

Se correrá en el trazado número 3, el más veloz que utiliza el zonal misionero para las cuatro categorías habilitadas: Copa Fiat 1.4, Clase 3, Clase 1 y TC 4000 Misionero. Con el ingreso de la temporada invernal, la fiscalización junto a los organizadores optaron por volver a la actividad oficial de las dos jornadas, siempre respetando el horario acorde al contexto que se vive. Es decir, que el sábado se desarrollará un entrenamiento para cada una de la de las categorías y la tanda clasificatoria, mientras que el domingo desde las 10 el plato fuerte de las series clasificatorias y las competencias finales, lo que generará también culminar para que los distintos equipos puedan regresar lo antes posible a sus hogares.

El piloto chaqueño es oriundo de Tres Isletas (centro norte de Chaco), Tori Cervera, tiene mucha experiencia en las competencias de automovilismo zonal de la región y su actividad estaba centrada en la categoría de Fiat 128 del Córdoba Pista (zonal cordobés) y por las restricciones también en su provincia, decidió junto a su equipo “Cervera Competición decir presente en la tierra colorada.

“Soy de la provincia del Chaco, de Tres Isletas y debutaré este fin de semana en Misiones. Estoy corriendo habitualmente con un Fiat 128 con un Córdoba Pista y en el Chaco obtuve un subcampeonato en la categoría de Fiat 600 de acá”. Será el primer piloto de aquella localidad que está distante a unos 547 km de la ciudad de Posadas, que son los kilómetros que tendrá que realizar para comenzar el campeonato misionero, pero la pasión fierrera puede más y no quiere desperdiciar este momento: “quiero agradecer a la familia del automovilismo misionero, pilotos, a la Federación que me dieron la bienvenida y espero sumar mi granito de arena al espectáculo de la tierra colorada en una categoría que me contaron que tienen muchos autos” concluyó.

Actualmente la categoría de los “fititos” tiene 19 pilotos rankeados, se espera un nuevo crecimiento de la categoría, con pilotos de toda la provincia sumado al mencionado chaqueño, al piloto de Mercedes (Corrientes), Agustín Aguerre (quien debutó en la 2da., de la ciudad de Oberá) y Luis Escobar de la localidad de Saladas (Corrientes).

Las expectativas son altas para esta fecha del Campeonato “Higinio Primo Schiffo” porque habrá nuevos pilotos y nuevo crecimiento en las distintas categorías.

Modificación en el cronograma

El Cronograma de actividades sufrió en las últimas horas una modificación en cuanto al sábado, la actividad oficial será con dos tandas de 10 minutos. Así, la jornada del viernes será de ingreso al autódromo según determinó la organización del Automóvil Club Misiones, mientras que el sábado desde las 11,30 se desarrollarán una tanda de entrenamientos de 10 minutos y otra segunda de 10 minutos. Luego se finalizará con las clasificaciones que serán como largarán las series del domingo que serán a partir de las 10 horas y las finales a las 13,30 horas adecuando a un horario acorde a esta temporada invernal. Desde luego será sin público y con transmisión en vivo de Nitro Deportes.

Pre inscripciones habilitadas

La FeMAD comunicó que se encuentra se abrieron las pre inscripciones para lo que será la tercera fecha del Campeonato Misionero de Pista que se correrá el próximo fin de semana. El link (que encuentra en el face oficial de la FeMAD) estará habilitado hasta el jueves 10 de Junio

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. Sujeto a cuestiones protocolares, pedimos la colaboración de todos en este regreso a las competencias y cumplir con los horarios estrictos publicados.

Viernes Pruebas Extraoficiales organizadas por el club, 10,00 a 17,00 horas

Sábado 12 de Junio de 2021

8,00 horas Administrativa definitiva

8,30 horas Técnica previa

11,15 horas Reunión de Pilotos con autoridades (bienvenida)

Tanda de entrenamientos a 10 minutos

11,30 horas Copa Fiat 1.4

11,45 horas TP Clase 3

12,00 horas TP Clase 1

12,15 horas TC4000 Misionero

Tanda de entrenamientos a 10 minutos

12,30 horas Copa Fiat 1.4

12,45 horas TP Clase 3

13,00 horas TP Clase 1

13,15 horas TC4000 Misionero

Tandas Clasificatorias a 10 minutos

13,30 horas 1ra. tanda Copa Fiat 1.4

13,45 horas 2da. tanda Copa Fiat 1.4

14,00 horas TP Clase 3

14,15 horas 1ra. tanda Clase 1

14,30 horas 2da. tanda Clase 1

14,45 horas 1ra. tanda TC4000 Misionero

15,00 horas 2da. tanda TC4000 Misionero

Domingo 13 de Junio

Series Clasificatorias

10,00 horas 1ra. Copa Fiat 1.4 a 6 vueltas (máx 10 minutos)

10,20 horas 2da. Copa Fiat 1.4 a 6 vueltas (máx 10 minutos)

10,40 horas Turismo Pista Clase 3 a 6 Vueltas (máx 10 minutos)

11,00 horas 1ra. Serie Turismo Pista Clase 1 a 6 vueltas (máx 10 minutos).

11,20 horas 2da. Serie Turismo Pista Clase 1 a 6 vueltas (máx 10 minutos)

11,40 horas 1ra. Serie TC4000 Misionero a 6 vueltas (máx 10 minutos)

12,00 horas 2da. Serie TC4000 Misionero a 6 vueltas (máx 10 minutos)

Carreras Finales

12,30 horas Carrera Final Categoría Copa Fiat 1.4 a 14 vueltas (máx 25 minutos) PODIO

12,55 horas Carrera Final Categoría TP Clase 3 a 12 Vueltas (máx 25 minutos) PODIO

13,20 horas Categoría TP Clase 1 a 14 vueltas (máx 25 minutos) Podio

13:45 Carrera Final TC4000 Misionero a 14 vueltas (máx 25 minutos) Podio

14:10 Devolución de sensores.

El Cronograma de Actividades queda sujeto a modificaciones a criterio de los Comisarios Deportivos.



Foto.- Archivo

Gentileza.- Alejandro (Chino) Smialkowski

9 de Junio de 2021