El Pulga Rodríguez abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo y Pierotti lo liquidó en el complemento. No habrá clásico de Avellaneda en la final. Colón de Santa Fe se clasificó el lunes para la final de la Copa de la Liga Profesional en la que tendrá que enfrentar a Racing Club, que dejó en el camino a Boca Juniors, al superar por 2 a 0 a Independiente, en San Juan, con goles de Luis Rodríguez de tiro penal y Santiago Pierotti. Desde el comienzo los dos equipos fueron a buscar el arco contrario. A los cuatro minutos Colón avisó con un remate de Facundo Mura que se fue muy arriba. Cuatro minutos más tarde respondió Independiente con un tiro de esquina, donde cabeceó Juan Insaurralde, pero la pelota quedó en las manos de Leonardo Burián. Iban 19 minutos cuando el árbitro, Diego Abal, marcó la pena máxima luego de que la pelota impactara en el brazo de Insaurralde, que fue amonestado. La oportunidad la capitalizó Luis Miguel Rodríguez quien abrió el marcador para el equipo santafesino. Ya en el complemento, Independiente se metió en el campo rival y tuvo su jugada más clara. Fue a los 4 minutos con un tiro libre del Lucas Rodríguez que dio en el travesaño.

Hasta que a los 22, en una contra el Sabalero fue letal: Santiago Pierotti recibió un buen pase de Alexis Castro y definió cruzado para marca el segundo tanto y ampliar la diferencia.

Con este resultado, el "Sabalero" logró imponerse al equipo de Julio César Falcioni y clasificar a la final del campeonato local, donde se medirá ante Racing, el próximo viernes a las 19,00 horas.

Sintesis del partido

Independiente: 1-Sebastián Sosa; 16-Fabricio Bustos, 24-Sergio Barreto, 33-Juan Insaurralde, 5-Lucas Rodríguez; 4-Gonzalo Asís, 29-Lucas Romero, 23-Domingo Blanco; 34-Sebastián Palacios, 18-Silvio Romero y 7-Andrés Roa. DT: Julio Falcioni.

Colón: 1-Leonardo Burián; 4-Facundo Mura, 33-Facundo Garcés, 40-Rafael Delgado, 3-Gonzalo Piovi; 23-Christian Bernardi, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 11-Alexis Castro; 10-Luis Rodríguez y 35-Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 20' Luis Rodríguez (C), ST 21' Santiago Pierotti (C).

Cambios: ST 17' Iván Velasco x Palacios (I), 19' Santiago Pierotti x Bernardi (C), 23' Jonathan Herrera x Blanco (I), 33' Cristian Ferreira x Pierotti (C), Yeiler Góez x Farías (C), 35' Brian Martínez x Asis (I), Alan Soñora x Roa (I), 43' Lucas Acevedo x Castro (C).

Amonestados: Palacios, Insaurralde, Romero, Barreto y Blanco, Delgado, Rodríguez,

Fuente.- https://www.minutouno.com

1° de Junio de 2021