El "Xeneize" ganó 3 a 0 en la Bombonera y quedó segundo en el Grupo C, para avanzar a la próxima instancia del certamen. Boca Juniors goleó 3 a 0 este miércoles por la noche a The Strongest en la Bombonera, y logró así confirmar su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores al finalizar segundo en el Grupo C que finamente ganó Barcelona de Guayaquil. Con la necesidad de ganar pero también con la mente puesta en las semifinales de la Copa de la Liga ante Racing, el tempranero gol de Agustín Almendra pareció facilitarle las cosas al conjunto de Miguel Ángel Russo. Un zapatazo a los tres minutos de juego fue el inicio de la goleada. El trámite, a partir de allí, fue sencillo para el "Xeneize", ya que más allá de algún susto puntual, la visita prácticamente no inquietó. Así, le bastó con un juego regular para llegar al 2-0, gracias a una gran jugada de Frank Fabra que Sebastián Villa se encargó de empujar.

La comodidad del marcador le permitió a Russo mover el banco y cuidar a algunos futbolistas de cara al choque con la "Academia". Y fue tan aburrido que uno de los momentos más llamativos fue cuando el árbitro Roberto Tobar abandonó el campo de juego, aunque debido a una lesión que obligó al cuarto asistente a saltar a la cancha.

El 3 a 0 llegó a los 10 minutos de juego, con una apilada de Villa por derecha, un centro con destino a Carlos Tevez y un desvío, en propio arco, de Gabriel Valverde.

No pasó mucho más hasta el pitazo final, que decretó que Boca se clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Foto.- @BocaJrsOficial

Fuente.- https://www.minutouno.com

27 de Mayo de 2021