El zurdo californiano conquistó el torneo que se disputó en Carolina del Sur (Estados Unidos) a los 50 años y once meses. Fue el sexto “grande” de su carrera. Phil Mickelson hizo historia el domingo en el el campo de Ocean Course en Carolina del Sur. El estadounidense se coronó campeón del PGA Championship y con 50 años y once meses se convirtió en el golfista más veterano en ganar un Major, mejorando el record que estaba en manos de su compatriota Julius Boros, quien conquistó este mismo torneo en 1968 con 48 años. El zurdo californiano consiguió su sexto título "grande". Había ganado este certamen ya en 2013, además del Masters de Augusta en 2004, 2006 y 2010 y el Abierto Británico en 2013. El único torneo de esta categoría que se le resiste es el US Open, en el que terminó segundo en seis ocasiones. Mickelson, el eterno "enemigo" de Tiger Woods (a quien el dueño de 15 "grandes" solía tener de hijo), es uno de los 12 jugadores en la historia que lograron gritar campeón en tres de los cuatro Majors.

El estadounidense sumó además el 55° trofeo de su carrera profesional y el primero desde Febrero de 2019.

Actual 115° del ranking mundial, Lefty llegó al torneo gracias a una invitación especial de la organización, que le reservó un lugar por lo lo que significa para el deporte estadounidense y el magnetismo que genera entre el público.

Sin los reflejos, la capacidad de concentración mental ni la elasticidad de sus mejores años -aunque en el arranque de la tercera ronda del sábado, se pareció mucho a su versión más joven-, el californiano aceptó el desafío y brilló en los momentos justos en la cancha del estado de Charleston, la más larga de la historia de un Grand Slam, con 7.876 yardas (7.201 metros).

En la anteúltima jornada, llegó a liderar el torneo por cinco golpes de ventaja antes de tropezar con un bogey y un doble bogey en los hoyos 12 y 13. Pero se recuperó a tiempo para cerrar el día como líder, con uno de ventaja sobre Brooks Koepka, casi 20 años más joven que él.

Este domingo, estuvo irregular en la primera mitad del recorrido, en la que acumuló tres birdies y tres bogeys; pero logró mantenerse en el primer lugar con -7. Koepka pagó caro el doble bogey del segundo hoyo y tras completar los primeros nueve, marchaba segundo junto al sudafricano Louis Oosthuizen, con -5.

El californiano amplió la ventaja en el décimo hoyo, en el que consiguió un birdie para ponerse -8. Encima, sus dos perseguidores sumaron en esa bandera sendos bogeys y quedaron a cuatro golpes.

En el cierre Mickelson mostró algunas dudas y cedió algo de terreno luego de sumar dos bogeys consecutivos en el 13° y 14° hoyos y otro más en el 16°. Pero sus rivales, irregulares en el tramo final, no pudieron aprovechar, y el californiano llegó al último hoyo con -6 y dos golpes de ventaja.

Y en el final no le tembló el pulso. En el 18° sumó un nuevo par, completó la ronda con 73 y terminó primero con un acumulado de 282, seis bajo el par de la cancha. Segundos, con 284 (-4), quedaron Koepka y Oosthuizen.

Además de convertirse en el golfista de mayor edad en conquistar un Major, Mickelson estableció otro record que refleja su vigencia: la mayor cantidad de tiempo entre dos victorias en un mismo "grande", con los 16 años que pasaron entre su festejo en 2005 y el de este domingo. Inoxidable, escribió su nombre una vez más en la historia grande del golf.

24 de Mayo de 2021