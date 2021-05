Fue 0 a 0 en La Bombonera. El equipo de Ecuador está clasificado. El "Xeneize" debe vencer a The Strongest o empatar y esperar que Santos no gane. Boca Juniors y Barcelona de Ecuador igualaron esta noche sin goles en el estadio "La Bombonera", en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El "Xeneize", que necesitaba un triunfo en casa para encaminar la clasificación a los octavos de final, estuvo lejos de abrir el marcador frente al equipo de Guayaquil, que se aproximó al arco de Esteban Andrada pero sin generar demasiado peligro en una pobre primera parte. Ya en el complemento, el "Xeneize" dominó el juego pero no pudo doblegar a su rival, ni con el ingreso de Carlos Tevez a los a los 15 minutos por Franco Soldano. La definición del Grupo C quedará para la última fecha, en la que todos los conjuntos tendrán chances de quedarse con el segundo boleto a octavos de final. Barcelona ya se encuentra clasificado con 10 puntos, seguido por Boca con 7, mientras que Santos de Brasil y The Strongest acumulan 6 unidades.

- Síntesis -

Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Cristian Pavón, Franco Soldano y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Barcelona (E): Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, William Riveros y Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno Piñatares, Michael Hoyos y Damián Díaz; Leandro Martínez y Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Gonzalo Maroni por Pavón (BJ) y Carlos Tevez por Soldano (BJ); 23m. Leonel Quiñoñez por Hoyos (B), 24m. Edwin Cardona por Medina (BJ), Frank Fabra por Mas (BJ) y Alan Varela por Campuzano (BJ); 40m. Jean Montaño por Martinez (B) y Michael Carcelén por Molina (B); 45m. Sergio López por Diaz y Gonzalo Mastriani por Garcés (B).

Amonestados: Capaldo y Almendra (BJ). Piñatares y Pineida (B).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Boca Juniors.

Fuente.- https://www.minutouno.com

21 de Mayo de 2021