El base argentino, con la noticia de su llegada a los New York Knicks, publicó un sentido mensaje a través de las redes sociales, donde se despidió del Baskonia de España. "Nos volveremos a ver", agregó el ex Quilmes de Mar del Plata. El base argentino Luca Vildoza se transformó este miércoles en nuevo jugador de New Yorks Knicks de la NBA, a donde firmará su contrato por cuatro temporadas y se sumará a los otros nacionales Facundo Campazzo (Denver Nuggets) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder). El agente, Alex Saratsis de Octagon Sports, oficializó la noticia en diálogo con ESPN de Estados Unidos y también trascendió que firmará por cuatro temporadas y un monto de trece millones y medio de dólares. El basquetbolista viajará en las próximas semanas a los Estados Unidos, pero aún no se definió ninguna fecha porque deberá hacer papeles de inmigración, exámenes físicos y protocolos.

A su vez, como pasó hace unas semanas con Deck, al llegar a suelo norteamericano será aislado y testeado con seis hisopados PCR's. Hasta que no se confirmen esos negativos no podrá sumarse al plantel neoyorquino.

En un escenario similar al del santiagueño, los Knicks hicieron uso del tope salarial que poseen las franquicias por temporada y con ese monto sobrante adquirieron al base. En un principio, la garantía solamente será para la temporada actual y la próxima, más allá de los cuatro años que se firmarán en los días venideros.

Las evaluaciones se darán en los cercanos Juegos Olímpicos de Tokio, la Summer League y los entrenamientos de pretemporada para sí darle su visto bueno a la continuidad de cara a la temporada 2021/2022.

Vildoza, de reciente paso por Baskonia Vitoria, de España, terminó como MVP de las finales pasadas de la Liga Endesa, en las que su equipo se consagró campeón y él aportó 17 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes y 20 de valoración.

En los 115 partidos que jugó con su club, Vildoza promedió 8,5 puntos, 1,2 rebotes y 2,9 asistencias en su carrera en el torneo español.

El club de Vitoria emitió un comunicado en el que dejó en claro que la salida se dio de "común acuerdo" entre las partes y le deseó lo "mejor" en el futuro.

"Luca Vildoza emprenderá una nueva aventura profesional lejos de Vitoria-Gasteiz después de desvincularse de la entidad baskonista. Club y jugador han alcanzado un acuerdo para separar sus caminos después de cuatro temporadas en las que el director de juego argentino ha disputado un total de 228 partidos oficiales con la camiseta azulgrana", informó.

"Autor de la canasta que le dio su último título liguero a Saski Baskonia, Vildoza llegó a Gasteiz en el verano de 2017 como el último gran talento argentino que defendería la camiseta azulgrana. El internacional albiceleste se marcha como vigente campeón de liga y MVP de la final", continuó el documento difundido por los canales oficiales.

Y finalmente, a pesar del dolor de sus fanáticos en las redes sociales, le desearon: Saski "Baskonia agradece su trabajo, dedicación y compromiso durante estas cuatro temporadas y le desea la mejor de las suertes en el plano personal y profesional".

La llegada del exQuilmes de Mar del Plata a la NBA será la 15ta. en la historia argentina. Uno de los primeros en reaccionar en las redes sociales fue Campazzo, quien tuiteó: "Juju se pone lindo esto".

Y también reaccionaron desde Quilmes, uno de los equipos más populares de Argentina, y escribieron: "Ese niño que asombraba en el "José Martínez" con su pelo largo y volcadas ahora lleva todo su talento al Madison Square Garden".

"Mucha suerte en este nuevo desafío Luca Vildoza. Para nosotros, siempre fuiste una estrella", afirmaron en relación al basquetbolista que llevó al club a instancias importantes de la Liga Nacional de Básquetbol.

Los anteriores argentinos en la NBA fueron Rubén Wolkowyski (Seattle Sonics), Juan Ignacio Sánchez (Philadelphia Sixers), Emanuel Ginóbili (San Antonio Spurs), Nicolás Laprovíttola (San Antonio Spurs), Fabricio Oberto (San Antonio Spurs), Nicolás Brussino (Dallas Mavericks), Andrés Nocioni (Chicago Bulls), Carlos Delfino (Detroit Pistons), Luis Scola (Houston Rockets), Walter Herrmann (Charlotte Bobcats), Pablo Prigioni (New York Knicks), Patricio Garino (Orlando Magics); Facundo Campazzo (Denver Nuggets) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder).

Y la esperanza estará puesta, de cara a la temporada que viene, en el escolta Leandro Bolmaro (Barcelona) drafteado en la edición pasada por Minessota Timberwolves.

Fuente.- https://www.telam.com.ar

6 de Mayo de 2021