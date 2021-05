Por la sexta fecha del TC Pista Mouras, el misionero Bruno Chiappella – único representante en esta categoría - dio cuenta de una destacada carrera final en el Autódromo de La Plata, porque logró finalizar con su tan corta edad en 13° puesto en su segunda experiencia en la categoría. Cumplió con el objetivo y es un incentivo para seguir creciendo. Bruno se mostró competitivo desde los primeros giros y avanzando en el clasificador, en la quinta vuelta, se ubicaba en el 19° con un muy buen rendimiento luego de largar en el puesto 24. Sobre el final de la competencia, la “joyita” no decayó y siguió con su avance, escaló a la 15° posición. En el giro diez, luego de un par de despistes de sus rivales y el ingreso del auto de seguridad, logró estar cerca de los diez primeros y finalmente, terminó su primera carrera final en el 14° puesto en pista que sin dudas es importante en su carrera deportiva. El ganador, fue el marplatense Gerónimo Gonnet quien consiguió su primer éxito en la categoría.

Así, luego de que el sábado 1° de Mayo cumpliera sus jóvenes 16, lo festejó en la pista con un muy buen resultadoy dando en el TC Pista Mouras fiscalizado por la ACTC, se destacó en el avance y superando rivales largando desde el fondo. Recordemos que Bruno tiene poca experiencia en este tipo de autos, aunque está aprovechando la experiencia importante que le brinda el Di Meglio Motor Sport y el Mag Competición.

Declaraciones

“Muy contento, feliz por lo hecho, estar dentro de los 15 primeros, cumplimos con el objetivo aparte de finalizar mi primera carrera en la categoría. El auto espectacular como funcionó, agradecer a Miguel Gagliardi que me dio esta hermosa oportunidad, a la familia Bibó que me contactó con él, Rodolfo Di Meglio por el auto que me entregó, Pedro Viglietti por trabajo en pista, a todos los mecánicos. Me encantó el funcionamiento de este nuevo falcon, pude hacerlo como mejor me asienta a mí y el ritmo de carrera fue parejo, me adapte bien, muy feliz por esta hermosa experiencia. Quiero mandar un saludo especial a mi mamá que no pudo acompañar, agradecer a mi papá. Agradezco a todos los auspiciantes que hacen esto posible: a Lukoski Hnos SRL, Ref oroza Multimarcas, Posadas Linda de nuevo, “Lalo” Stelatto, Gobierno Provincia de Misiones y Oscar Herrera Ahuad”

Carrera final TC PISTA MOURAS

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 14 23:30.837

2° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 14 23:31.716 0.879

3° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 14 23:32.031 1.194

4° 101 TESTA, RENZO Ford 14 23:34.119 3.282

5° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 14 23:34.314 3.477

6° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 14 23:34.635 3.798

7° 129 MEICHTRI, NICOLAS Ford 14 23:35.934 5.097

8° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 14 23:36.467 5.630

9° 8 MORÁN, NICOLÁS Ford 14 23:36.910 6.073

10° 68 PIOVANO, SANTIAGO Chevrolet 14 23:37.690 6.853

11° 50 GUARDIA, JUAN MANUEL Dodge 14 23:39.691 8.854

12° 124 PALOTINI, LEONARDO Chevrolet 14 23:41.422 10.585

13° 155 CHIAPPELLA, BRUNO Ford 14 23:41.759 10.922

14° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Dodge 14 23:42.162 11.325

15° 152 ABASCIANO, FRANCO Chevrolet 14 23:42.163 11.326

16° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 14 23:42.863 12.026

17° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 14 23:42.910 12.073

18° 5 BRACCO, EDUARDO Dodge 14 23:43.477 12.640

19° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 14 23:44.717 13.880

20° 58 GOYA, JOSÉ ALBERTO Ford 14 23:47.673 16.836

21° 119 LEDESMA , FACUNDO Chevrolet 14 23:51.145 20.308

22° 81 SEGOVIA, DIEGO Chevrolet 13 23:57.953 1 VTA

23° 191 MARTÍNEZ, LUCIANO Chevrolet 12 22:16.059 2 VTAS

24° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 10 15:47.126 4 VTAS

25° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Ford 6 19:23.289 8 VTAS

26° 371 RUIZ, MANUEL Ford 2 03:37.123 12 VTAS

PROMEDIO: 152,361 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 78 (DE BONIS) VTA 2 EN 1:31.697 A 167,443 KM/H

APERCIBIDO: NRO 96 (SAVA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 5 (BRACCO)

APERCIBIDO: NRO 191 (MARTINEZ L) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 371 (RUIZ)

APERCIBIDO: NRO 58 (GOYA J) POR TOQUE AL NRO 81 (SEGOVIA)

RECARGO: NRO 152 (ABASCIANO) POR TOQUE AL NRO 132 (BENITEZ)

Foto.- Prensa/Info Prensa Bruno Chiappella Misiones

Gentileza.- Alejandro "Chino" Smialkowski - Prensa

2 de Mayo de 2021