El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD disputará su segunda fecha este domingo en el Kartódromo “Jambrina - Pastori” de la ciudad de Posadas ubicado en el Autódromo Rosamonte. Llevará el nombre de Premio Higinio Primo Schiffo S.A. Recordemos que la primera fecha que se corrió en Oberá en el mes de marzo, en la apertura de competencias tuvo un parque de 65 pilotos presentes y estuvieron siete categorías, en esta oportunidad se espera contar con las 8 (ocho) habilitadas, es decir: Categoría Escuela, Escuela 110cc., 10 HP, Copa Damas, también la Cajeros Promocional 2 Tiempos, 4T Senior, 4T Máster 200cc y 4T Estándar.

Hay una gran expectativa ya que se espera a cerca de 80 pilotos. En esta oportunidad, las autoridades de la ACM designaron el trazado número 1 del kartódromo que será la variante en la cual se correrá el fin de semana en esta primera cita para el predio posadeño.

Las actividades se llevarán a cabo el sábado por parte el club organizador (ACM) con pruebas extraoficiales de 11 a 17 horas en el cual los equipos se acomodarán en sus boxes de acuerdo a las pre inscripciones y ya se vivirá la previa de esta gran fecha. La FeMAD habilitará la pre técnica. El domingo se disputarán las clasificaciones desde las 8,30 con un pequeño pre calentamiento de motores previos. Las series serán a las 10,30 y las carreras finales (podio luego de cada competencia) a las 13,20 aproximadamente.

Como viene siendo en esta apertura de competencias, se transmitirá vía streaming oficial de la FeMAD/NITRO DEPORTES. Vale resaltar que será sin público y solo podrán ingresar el personal autorizado teniendo en cuenta el protocolo vigente.

Pre inscripciones habilitadas

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) informó que se encuentran habilitado el link para las pre inscripciones de la segunda fecha Campeonato Misionero de Karting 2021 que se disputará en Posadas. La pre inscripción es indispensable y recomienda hacerlo con la mayor anticipación posible por cuestiones organizativas.

El link estará habilitado haste el viernes 16 de abril a las 13,00 horas.

Pasos para la pre inscripción y protocolo

El Piloto deberá ingresar en el formulario de inscripción los datos propios y también de los integrantes del equipos (4 Personas) ya que al ingresar al autódromo se realizara el control correspondiente con el protocolo vigente COVID-19.

Piloto más cuatro personas

Las personas que no estén registradas no podrán ingresar.

Pedimos la colaboración de todos en registrarnos, en cuidarnos y mantener el distanciamiento social y usos de tapabocas obligatorio. Para que podamos seguir adelante con las fechas programadas, muchas gracias.

LINK PRE INSCRIPCIÓN (LINKEAR A LA IZQUIERDA PARA INGRESAR AL FORMULARIO):

https://sites.google.com/.../federacin.../inscripciones...

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS CON JAIME POSDELEY: 3755 58-1324

Recuerde que estamos a disposición por cualquier consulta o duda. Vale recordar los nuevos aranceles actualizados que se oficializaron el día de ayer marzo mediante un comunicado.

Link de los aranceles actualizados.

2da fecha Campeonato Misionero de Karting en Pista 2021-18 de Abril

Premio “Higinio Primo Schiffo S.A.”- Kartódromo “Jambrina-Pastori” Trazado N°1 -Autódromo Rosamonte Posadas

Org ACM. Reglamento particular de la prueba y Cronograma

Sábado 17 DE ABRIL

Horarios y normas generales de la prueba

Pruebas Extraoficiales a cargo del club (ACM): 11 a 17 horas

Actividades de FeMAD (sábado)

14 a 17 00 hs: Administrativa/INSCRCIPCIÓN (FeMAD).

14 a 17.00 hs. PRE Técnica: Banco de prueba/Balanza disponible

Como indica el cronograma oficial/Reglamento particular de la prueba, el sábado estará disponible el banqueo y la balanza para quienes lo necesiten o soliciten a las autoridades de esa área técnica. Se le recomienda a quienes asistan el sábado realizar la inscripción definitiva de FeMAD por los horarios ajustados del domingo y protocolos determinados.

Reglamento particular de la prueba y Cronograma

Domingo: 18 DE ABRIL

• Reunión de pilotos será con el cumplimiento de protocolos estricto, será solamente una bienvenida por estas cuestiones sanitárias.

• Tiempos: Por cuestiones protocolares los resultados o tempos oficiales durante la jornada serán vía online mediante un grupo de what saap oficial “Campeonato Karting 2021” (como se realizo en la competência 2020 solo para pilotos/equipos inscriptos) en los cuales se compartirán los tiempos vuelta a vuelta desde el área de prensa y cômputos de la FeMAD. Pedimos la colaboración de todos para cumplir las normas particulares de la competencia de público conocimiento.

• La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. Sujeto a cuestiones protocolares. Pedimos la colaboración de todos en este regreso a las competencias.

• Podio: por cuestiones protocolares (no aglomeración) se realizará luego de cada competencia.

HORARIOS DOMINGO:

HORARIO ACTIVIDAD

7.00 a 8.30

7:00 hs PRE TÉCNICA

ADMINISTRATIVA/INSCRIPCIONES

Warm up 5 minutos y Clasificación 5 minutos por c/categoría

8:30 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Cat Escuela

8:45 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoria 110cc

9:00 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría Copa Damas y 10 HP

9:15 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría Cajero Promocional

9:30 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría 4T Senior

9:45 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría 4T Máster

10:00 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría 4T Estándar

10:15 REUNIÓN DE PILOTOS “BIENVIENIDA A LA COMPETENCIA”CON AUTORIDADES DE LA PRUEBA

SERIES CLASIFICATORIAS

10:30 Categoría Escuela 6 vueltas

10:45 Categoría 110cc 6 vueltas

11:00 Categoría Copa Damas 6 vueltas

11:15 Categoría 10 HP 6 vueltas

11:30 Categoría Cajero Promocional 6 vueltas

11:50 Categoría 1ra Serie 4T Senior 6 vueltas

12:10 Categoría 4T Máster 6 vueltas

12:40 Categoría 4T Estándar 1° 6 vueltas

12:50 Categoría 4T Estándar 2° 6 vueltas

CARRERAS FINALES

13:20 Categoría Escuela 10 vueltas Podio

13:40 Categoría 110cc 10 vueltas Podio

14:00 Categoría Copa Damas 12 vueltas Podio

14:20 Categoría 10HP 16 vueltas Podio

15:00 Categoría Cajero Promocional 16 vueltas Podio

15:20 Categoría 4T Senior 16 vueltas Podio

15:40 Categoría 4T Máster 16 vueltas Podio

16:00 Categoría 4T Estándar 16 vueltas Podio

16:30 Devolución de sensores sujeto a multas

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba

Gentileza.- Alejandro (Chino) Smialkowski - Prensa FeMAD

14 de Abril de 2021