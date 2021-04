El Equipo Chevrolet YPF cerró la fecha 3 de Súper TC2000 con podio junto a Bernardo Llaver, quien protagonizó una gran actuación con el Chevrolet Cruze y finalizó 3° en la carrera del domingo en el Autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba. Agustín Canapino, por su parte, tuvo un problema en su auto y arribó 7°; y Tomás Gagliardi Genné terminó 11°. Bernardo Llaver: “Muy feliz por el podio y muy agradecido al Equipo Chevrolet YPF, a mis mecánicos sobre todo que no bajan los brazos nunca. Ayer tuvimos una mala carrera y hoy nos recuperamos bien. Siempre es lindo hacer podio y mucho más cuando largás desde una posición que no lo esperás. Lo logramos con muy buen ritmo y una gran maniobra sobre el final”.

Agustín Canapino: “Una carrera mala para mí, tuvimos algún problema en el auto que no sabemos bien todavía qué es, si es algo que quedó herido de ayer o apareció hoy. Desde que salí a pista no tenía el ritmo que debía tener para mantenerme en el pelotón, así que una pena, no pude defenderme mucho y caí hasta el 7° lugar. La parte buena es que algún punto sumé y que el Equipo Chevrolet YPF hizo podio con Berni (Llaver), que hizo una gran carrera. Trataremos de aprender de lo que pasó y volver más fuertes la próxima”.

Tomás Gagliardi Genné: “Hice una largada lógica, pero después es muy difícil el sobrepaso en este circuito y el auto no tenía un gran ritmo, así que eso me complicó. Lo que hicimos fue avanzar algunas posiciones, aprovechando circunstancias en pista, y cumplir el objetivo de terminar la carrera”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio

11 de Abril de 2021