El sábado, el Equipo Chevrolet YPF finalizó 4° con Agustín Canapino en la carrera clasificatoria del Súper TC2000 en Alta Gracia, Córdoba, sede de la tercera fecha de la temporada. Bernardo Llaver y Tomás Gagliardi Genné arribaron 9° y 16° respectivamente. Agustín Canapino: “Un sábado que terminó muy bien para nosotros. Largamos 11° en la carrera clasificatoria por el sistema de penalizaciones y avanzamos hasta el 4° puesto. Estábamos 3° peleando por el 2° lugar y una rotura en el final nos retrasó. Lo bueno es que llegamos, sumamos puntos y tenemos una buena posición de partida para la final para mañana”.

Bernardo Llaver: “Una carrera difícil en donde avanzamos al comienzo varias posiciones, pero después nos fuimos para atrás y perdí muchas posiciones. Ahora a pensar en la carrera final de mañana”.

Tomás Gagliardi: “Considero que estábamos bien en la tanda de entrenamientos de esta mañana y en clasificación no nos fue bien porque se nos rompió un amortiguador, por lo que tuvimos que largar muy atrás en la carrera clasificatoria. Como se largó a llover, elegimos una puesta a punto para piso húmedo pero el auto no respondió como esperábamos y no logramos avanzar”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio

11 de Abril de 2021