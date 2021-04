Debido al brote de Coronavirus (COVID-19) en varios clubes, la AFA decidió que el fútbol "vuelva a como estaba el 10 de Agosto". La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes que continuará la competencia de la Copa de la Liga a pesar del brote de coronavirus que afecta a varios equipos, aunque en horas de la tarde se anunció que se volverá a Fase 1 en cuento a las medidas de prevención. “Hay que tratar de no parar el fútbol de Primera División y las categorías de Ascenso. Estamos en un momento muy difícil. Cada uno desde su lugar tiene que aportar para generar las medidas. Es imposible parar el campeonato, porque no hay fechas y venimos de un año muy duro en lo económico”, sostuvo el Presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien también se desempeña como vocal de la AFA. Si bien todavía no se hizo oficial, Russo aseguró desde la puerta de la sede de la AFA en Viamonte que el fútbol argentino “vuelve a como estaba el 10 de Agosto”.

La determinación surge en plena segunda ola de Coronavirus (COVID-19) en Argentina, y tras confirmarse los brotes en diferentes clubes, como Banfield, Gimnasia, Sarmiento e Independiente.

Las medidas

A partir de esta decisión, los futbolistas deberán ir a entrenar en sus autos particulares y no se podrán bañar en los vestuarios. Tampoco habrá concentraciones antes de los partidos y es probable que vuelvan las prácticas en grupos separados.

Con respecto a los allegados en las canchas, se reducirá la cantidad de personas autorizadas a ingresar a los estadios. “Nadie puede estar con un revolver atrás de cada club o dirigente”, manifestó sin vueltas Russo sobre el comportamiento de todos los que integran el mundo del fútbol.

El comunicado de la AFA

"La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Comité Ejecutivo, expresa su profunda preocupación en atención a la cantidad creciente de casos de COVID-19, tanto en la sociedad como en los diferentes equipos de nuestro fútbol. En consonancia con los lineamientos de la política sanitaria llevada adelante por el Gobierno Nacional, esta asociación insta a los clubes, jugadores y jugadoras, miembros de las instituciones y a toda la familia del fútbol en general, a cumplir de forma estricta con los protocolos sanitarios oportunamente aprobados.

La AFA, a partir de los próximos días, realizará inspecciones para corroborar el exhaustivo cumplimiento de todas las medidas. De no cumplirse las mismas, se elevará un informe al Tribunal de Disciplina a fin de que obre conforme su competencia."

Fuente.- https://www.minutouno.com

7 de Abril de 2021