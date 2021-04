Larrauri Racing no pudo ser del todo protagonista este fin de semana en San Nicolás. Lo positivo es que se logró sumar en el campeonato. Leo Larrauri finalizó 12° en la final, un resultado que sirve para añadir puntos en el torneo. Manu Urcera no pudo estar en la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional (TN) por COVID-19 positivo. El fin de semana para el piloto de Granadero Baigorria, en el autódromo San Nicolás Ciudad, no inició de la mejor manera. En los dos entrenamientos del sábado fue 23° y 24°, respectivamente, pero después pudo subir un poco el rendimiento en la clasificación al finalizar 16°.

Llegado el domingo, Leo largó 6° en la primera serie de la mañana y pudo avanzar dos posiciones para concluir 4° en la misma. Ya en el evento principal del fin de semana, el objetivo desde el primer momento fue el de intentar adelantarse, pero fue una carrera muy dura y finalmente Larrauri terminó 12° en San Nicolás, resultado que le permitió seguir sumando puntos en el campeonato.

La próxima fecha del TN será el 25 de abril en Paraná

Leo Larrauri: “San Nicolás es un circuito que no nos cae del todo bien. Penamos mucho por la falta de potencia del motor, más que nada en la aceleración, y tampoco terminamos de encontrar un equilibrio en el chasis. Lo positivo es que sumamos en la serie y en la final, vamos a descargar kilos para la próxima fecha y tomaremos este fin de semana como experiencia para seguir mejorando de cara a lo que viene”.

Gentileza.- Prensa Larrauri Racing

4 de Abril de 2021