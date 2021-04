Luego de confirmar su salida de la vicepresidencia de Boca Juniors, el conductor sostuvo que "hubo detonantes" y que el club "está en buenas manos". Mario Pergolini presentó su renuncia indeclinable como vicepresidente primero de Boca tras 14 meses en el cargo. Luego de la noticia que sacudió al club xeneize, el conductor habló sobre su salida y expuso los motivos de su decisión. “Creo que uno no tiene que estar un lugar porque sí”, expresó ante los medios y aclaró sobre la modalidad de su salida: “No importa lo que le parezca normal a cada uno; les agradezco a todos los que me han elegido, pero lo he dicho varias veces la fórmula es Ameal - Riquelme”. Pergolini sostuvo que Boca “es un club grande, muy fuerte y en donde uno cree que puede salir de un amito y trasladarlo a otro” y admitió que no tiene “esa capacidad”, haciendo referencia al proyecto del canal del club xeneize.

“No me gusta que esté pasando esto, son épocas en las que se habla mucho. Me parece más decente hacer esto. Dentro de las cosas que hago me es difícil llevarlo adelante”, reiteró sobre la idea que no pudo llevarse a cabo.

“Me llamó mucha gente de la Comisión Directiva, los oportunistas de siempre, los que son sinceros…”, admitió ante los medios.

Esperanzado con que los hinchas entiendan su postura, enfatizó: “El club está en buenas manos y con buena gente, que uno no sepa cómo llevarlo a cabo es problema de uno y no del lugar”.

En cuanto a su relación con Riquelme y Ameal, indicó que “sin duda hay detonadores” y “estas cosas (su renuncia) no suceden por cosas chicas”.

Y desligó al club de su decisión: “Es una responsabilidad mía. Hasta cierto punto pude hacer algo y hay otras que me cuesta mucho llevar adelante, entonces hay que dejar a la gente que sí lo puede hacer”.

“Es un lugar que quiero, que estoy desde chico, estoy frustrado, triste, es una mezcla, pero prefiero seguir adelante. Es como una pareja, ‘no sos vos, soy yo’. Es como un divorcio, ahora hay que tomarse un tiempo. Yo quiero a Boca”, ejemplificó.

1° de Abril de 2021