Carlos Okulovich completó la tercera fecha del Turismo Carretera (TC) en San Nicolás - provincia de Buenos Aires - con un 21° puesto en la final. Un fin de semana para sacar conclusiones y seguir por el buen camino para lo que viene. La actividad del fin de semana de TC en el autódromo San Nicolás Ciudad comenzó el sábado con entrenamientos, dos sesiones de diferente duración que le permitieron a Carlos Okulovich evaluar en pista los trabajos realizados en el taller después de la fecha pasada en Buenos Aires. Posteriormente, tras evaluar con el equipo Martínez Competición los resultados obtenidos en los ensayos, el piloto de Misiones afrontó la clasificación con su Torino y se ubicó 24°, con cosas a mejorar en su unidad pero la tranquilidad de completar el sábado con el motor intacto, lo que no pudo tener en las dos primeras fechas de la temporada.

Así encaró el domingo con intenciones de avanzar en carrera. Tras pasar por una serie muy pareja con sus rivales, Carlitos corrió la final en San Nicolás con un auto que evidenció buen ritmo y le permitió ganar algunos lugares en el clasificador para terminar 21° la tercera carrera del año. En el campeonato, Okulovich se ubica 28° con 35 puntos.

La próxima fecha del TC será el 17 y 18 de Abril en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Carlos Okulovich: “El auto estuvo lógico este fin de semana, pero sabemos que tenemos que mejorar". "Para nosotros fue el primer sábado del año en el que no tuvimos que cambiar de motor y el domingo avanzamos en la final, con buen ritmo en el auto". "Tenemos que seguir trabajando para tener buena potencia y mejorar el chasis". "No estamos como queremos estar, pero no vamos a bajar los brazos”.

28 de Marzo de 2021