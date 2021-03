Comenzó a acelerar Bruno Chiappella oficialmente en el TC Pista Mouras que disputa la cuarta fecha en el autódromo de La Plata. Pudo sumar vueltas nuevamente arriba del Ford del Forte Sport, el joven piloto de tan solo 15 años que está siendo suceso por su corta edad en la categoría. En sus primeras vueltas se ubicó 23° en el mejor registro para el posadeño tras dos prácticas con 1m36s485. Mostró sin dudas una mejoría en la adaptación tras la jornada de jueves y lo cual motiva, entusiasma en seguir vuelta a vuelta buscando evolucionar deportivamente en una categoría totalmente nueva para él. Recordemos que por primera vez se está subiendo a un auto de estas características, conociéndolo los detalles el objetivo será seguir aprendiendo para progresar en el manejo y ser competitivo fecha a fecha, porque finalizar entre los diez primeros.

Este sábado se disputarán los entrenamientos a las 10,40 y las clasificaciones que se podrán ver por la TV Pública a las 15,30. El domingo, series a partir de las 9,35 y al mediodía, a las 12,25 la carrera final.

Luego de la jornada de viernes resumió: “Finalizamos el día de entrenamiento del viernes, decidí expresarme desde hoy tras trabajar con el equipo en las primeras horas. Pudimos acomodar el auto de acuerdo a como me gusta manejar a mí, el equipo también indicó los detalles del auto, de su potencia, me acostumbré a ello, fuimos mejorando porque comenzamos con 1m40 y hoy estamos a 4 segundos y medio. Teniendo en cuenta que tengo el primer contacto con esta clase de auto me siento muy bien y feliz” dijo.

“Pensé que iba a hacer más fácil en cuanto a lo físico, pero se siente el desgaste en los brazos”

“Le estamos encontrando la vuelta y nos vamos acostumbrando, es una sensación nueva, tiene una potencia en la cual hay que dominar porque tiende a irse de cola”

“El objetivo es, en sí, es tener el mejor rendimiento posible para este fin de semana, ir mejorando el sábado y el domingo finalizar entre los diez y quince primeros si es posible pero todo de acuerdo a como va yendo todo”

“Desde ya quiero agradecer a las personas que hacen posible: a la Municipalidad de Posadas, Lalo Stellatto, Oscar Herrera Ahuad, Gobierno de Misiones, Petronas, Combustibles Vazquez, Petronas Syntium Argentina y toda mi familia que siempre estuvo conmigo porque la verdad fue muy complicado poder empezar, pero acá estamos con todas las ganas de evolucionar deportivamente en un nuevo desafío” agradeció el posadeño.

Cronograma

Sábado 20 de Marzo de 2021

10:40 A 11:00 3º Entrenamiento TCPM Grupo B (20 Minutos)

11:03 A 11:23 3º Entrenamiento TCPM Grupo A (20 Minutos)

11:27 A 12:10 2º Entrenamiento TCPK TCPK ENTRE SABADO

12:14 A 12:34 3º Entrenamiento TCM Grupo B (20 Minutos)

12:37 A 12:57 3º Entrenamiento }TCM Grupo A (20 Minutos)

15:30 A 15:38 Clasificación General TCPM 1er Tercio (8 Minutos)

15:41 A 15:49 Clasificación General TCPM 2do Tercio (8 Minutos)

15:52 A 16:00 Clasificación General TCPM 3er Tercio (8 Minutos)

16:05 A 16:13 Clasificación General TCPK Grupo A (8 Minutos)

16:16 A 16:24 Clasificación General TCPK Grupo B (8 Minutos)

16:29 A 16:37 Clasificación General TCM 1er Tercio (8 Minutos)

16:40 A 16:48 Clasificación General TCM 2do Tercio (8 Minutos)

16:51 A 16:59 Clasificación General TCM 3er Tercio (8 Minutos)

Domingo 21 de Marzo de 2021

09:35 A 09:45 1º Serie TCPM 1er Serie - TC Pista Mouras 4 Vueltas

09:55 A 10:05 2º Serie TCPM 2da Series - TC Pista Mouras 4 Vueltas

10:15 A 10:25 1º Serie TCM 1era Serie - TC Mouras 4 Vueltas

10:35 A 10:45 2º Serie TCM 2da Serie - TC Mouras 4 Vueltas

12:25 A 12:55 Final TCPM TCPM - FINAL 14 Vueltas O 30 Minutos

13:05 A 13:35 Final TCM Final - TC Mouras 16 Vueltas O 30 Minutos

13:50 A 14:20 Final A TCPK TCPK CARRERA 1 15 VUELTAS O 30 MINUTOS

Gentileza.- Alejandro Chino Smialkowski - Prensa Bruno Chiappella Misiones

20 de Marzo de 2021