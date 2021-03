El Equipo Chevrolet YPF completó este domingo la primera fecha del campeonato de Súper TC2000 en el Autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Bernardo Llaver 10°, Agustín Canapino 11° y Tomás Gagliardi Genné 15°. En una semana tendrá revancha en la segunda presentación de la temporada, nuevamente en el coliseo porteño. Bernardo Llaver: “Para nosotros fue una buena carrera, luchada, en la que durante la primera mitad no me funcionó el Push to Pass y eso no me permitió avanzar en el inicio, pero después sí y pude avanzar bastante”.

Agustín Canapino: “Hoy tuvimos una carrera en la que remontamos bastante pero no lo que esperábamos, así que no fue un fin de semana bueno para nosotros. Trabajaremos duro para el fin de semana revertirlo, tener un buen funcionamiento en el Chevrolet Cruze y poder pelear por la carrera”.

Tomás Gagliardi Genné: “Hoy tuve una buena largada, lástima que en la primera curva hubo un par de toques y yo fui un poco perjudicado porque me pasaron algunos rivales. Después tuvimos un buen ritmo de carrera, buscando superar al auto de adelante, pero necesitamos mejorar un poquito más lo que es tracción del auto. Así que vamos a trabajar en ese punto para estar mejor en ese aspecto”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio

15 de Marzo de 2021