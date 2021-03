Tenía 66 años y fue uno de los mejores boxeadores de la historia. La noticia la dio a conocer su esposa en redes sociales. El ex boxeador estadounidense Marvin "Maravilla" Hagler, uno de los mejores medianos de la historia, murió repentinamente este sábado a los 66 años de edad, confirmó su familia a través de un comunicado en las redes sociales. "Lamento hacer un anuncio muy triste. Hoy mi amado esposo Marvin falleció inesperadamente en su casa aquí en New Hampshire. Nuestra familia pide que respeten nuestra privacidad durante este difícil momento. Con amor, Kay Hagler", escribió su esposa en las redes oficiales del ex deportista. Nacido en Nueva Jersey el 23 de Mayo de 1954, Hagler tuvo un récord de 62-3-2 y nunca fue noqueado. Se retiró en 1987 luego de caer en un combate inolvidable con Sugar Ray Leonard. También quedó en la memoria de los fans del boxeo su victoria sobre Thomas Hearns, al que noqueó en el tercer round en el Ceasars Palace de Las Vegas en 1985 después de protagonizar, ambos, un primer asalto para la historia.

En 1984, también en Las Vegas, defendió su título ante el argentino Juan "Martillo" Roldán, que cumplió una muy buena labor sobre el cuadrilátero. Fue nocaut técnico en 10, luego de que el argentino lo acusara de meterle un dedo en el ojo para herirlo. Fue campeón mundial de los medianos entre 1980 y 1987 y tiene un merecido lugar en el Salón de la Fama de la disciplina.

Fuente.- https://www.minutouno.com

14 de Marzo de 2021