Fútbol: Messi, recuperado de una molestia, se entrenó con el plantel del Barcelona

El jugador no había podido ser parte del ensayo futbolístico del último sábado en el regreso del equipo al Camp Nou, luego de la suspensión por la pandemia del Coronavirus (COVID-19). El astro Lionel Messi se entrenó el lunes junto al plantel del Barcelona después de superar una molestia muscular en su pierna derecha, que le demandó tareas específicas durante la semana pasada.

En las imágenes de la práctica publicadas el lunes por el club catalán, se pudo observar al rosarino cumplir con los trabajos a la par de sus compañeros bajo la dirección de Quique Setién y su cuerpo técnico, destaca el diario Sport. Messi no había podido ser parte del ensayo futbolístico del último sábado en el regreso del equipo al Camp Nou, luego de la suspensión por la pandemia del Coronavirus (COVID-19). El Barcelona comunicó en su momento que Messi padecía una "contractura en el cuádriceps de la pierna derecha" pero aclaró que no se trataba de un problema importante y que estaría en condiciones para jugar ante el Mallorca como visitante en Son Moix, el próximo sábado. Además de Messi, también se entrenaron con normalidad los otros jugadores que padecían lesiones leves: el defensor portugués Nelson Semedo y el mediocampista Monchu Rodríguez. Barcelona es el líder de LaLiga española con 58 puntos seguido por el Real Madrid con 56 cuando restan once fechas en una temporada que se reiniciará este jueves con el derbi entre Sevilla y Betis por la jornada 28.

