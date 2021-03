Carlos Okulovich está listo para afrontar este fin de semana en Buenos Aires la segunda fecha del Turismo Carretera (TC). Después del arranque de la temporada 2021 en La Plata, ahora la categoría se traslada a otro escenario mítico del automovilismo nacional como lo es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA). Luego de un rendimiento que no fue el mejor en la primera fecha, Okulovich está listo para buscar ser competitivo. En La Plata, el piloto Misionero no pudo tener un buen fin de semana principalmente en la clasificación, cuando no logró realizar una vuelta rápida para quedar bien posicionado pensando en el domingo, y finalmente decidió abandonar la carrera para cuidar el motor luego de una merma de rendimiento. Este fin de semana, en el Coliseo Porteño, Carlitos tendrá una nueva oportunidad en el TC junto al Torino N° 100 del equipo Martínez Competición para empezar a sumar puntos en el campeonato. Las actividades en el Circuito N° 12 de CABA comenzarán el sábado con dos entrenamientos y la clasificación, mientras que el domingo se realizarán las series y la final se disputará a las 13,20 horas a 20 vueltas ó 50 minutos.

6 de Marzo de 2021