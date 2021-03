Leonel Landaburu abrió la cuenta para el equipo de la "C", Sebastián Villa igualó y cuando quedaba menos de un cuarto de hora desniveló Gonzalo Maroni. Boca Juniors derrotó a Claypole por 2 a 1 en un entretenido encuentro que disputaron esta noche en el estadio de Lanús por los 32avos., de final de la Copa Argentina y se clasificó para la próxima instancia donde se medirá ante Defensores de Belgrano. El conjunto que juega en el ascenso de Argentina abrió la cuenta a los 28 minutos por medio de un gol de Leonel Landaburu mientras que a los 35 de esta primera parte, el delantero colombiano Sebastián Villa puso la igualdad. En en segundo tiempo, a los 31 minutos, el mediocampista Gonzalo Maroni le dio la victoria el elenco conducido por Miguel Ángel Russo.

Síntesis

Boca: Javier García; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Cristian Medina, Alan Varela, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Luis Vázquez. DT: Miguel Ángel Russo.

Claypole: Tiago Libares; Franco Pezzani, Cristian Ordóñez, Emanuel Díaz, Leonel Landaburu; Facundo Garzino, Hernán González, Sergio Alfonzo, Juan Cruz Iglesias; Thiago Calone y Lucas Carballo. DT: Roque Drago.

Goles en el primer tiempo: 28, Leonel Landaburu (C) y 35m, Sebastián Villa (BJ).

Gol en el segundo tiempo: 31m, Gonzalo Maroni (BJ).

Cambio en el primer tiempo: 14m, Fernando Pasquale por Carballo (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Brian Urquiza por Landaburu (C); 27m, Gonzalo Maroni por Varela (BJ) y Franco Soldano por Zeballos (BJ); 28m, Joel Godoy por Calone (C); 39m, Damián Pérez Roa por H. González (C); 40 Jorman Campuzano por L. Vázquez.

Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Fuente.- https://www.minutouno.com

4 de Marzo de 2021