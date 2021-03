“No está contagiado, no tiene COVID-19. Los dos hisopados que le hicieron dieron negativo", aclararon desde el departamento de prensa del jugar de los Denver Nuggets. El base Facundo Campazzo está aislado por “contacto estrecho” y se perderá –al menos- los tres próximos partidos de los Denver Nuggets en la NBA de básquetbol de los Estados Unidos. El jugador cordobés, de 29 años, no estará disponible en el compromiso que en la noche del lunes el equipo dirigido por el DT Michael Malone sostendrá frente a Chicago Bulls. La cuenta de twitter @TeamFacu, que es administrada por el equipo de comunicación del exjugador del Real Madrid, informó que el hábil estratega fue “aislado por el cuerpo médico de la franquicia por contacto estrecho”, a partir de que están contagiados sus compañeros R.J. Hampton y Markus Howard, su habitual reemplazante. “No está contagiado, no tiene COVID-19. Los dos hisopados que le hicieron dieron negativo", aclararon desde el departamento de prensa del basquetbolista que brilló en Peñarol de Mar del Plata. Campazzo se perderá también los encuentros ante Milwaukee Bucks (mañana, a las 21.00 de Argentina) y con Indiana Pacers (jueves, a las 20.00). El cordobés recién podría estar en condiciones de regresar en el choque de los Nuggets (18-15) ante Memphis Grizzlies el viernes 12 del corriente (a las 23.00 de Argentina).

Fuente.- https://www.telam.com.ar

2 de Marzo de 2021