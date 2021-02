Carlos Okulovich completó la primera fecha del Turismo Carretera (TC) 2021 en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. No tuvo el fin de semana esperado con el Torino N° 100 pero ya piensa en la próxima carrera, que será en dos semanas en el circuito de Buenos Aires. El primer fin de semana de la temporada para Carlos Okulovich no tuvo los resultados finales esperados, ya que diferentes circunstancias le quitaron la posibilidad de sacar el máximo provecho del Torino y pelear en el pelotón de adelante, como se preveía tras los entrenamientos iniciales del sábado. El buen funcionamiento del auto en los ensayos le permitió al piloto de Misiones afrontar la clasificación con expectativas. Sin embargo, Carlitos decidió abortar su primera vuelta rápida después de no transitar de la mejor manera el curvón y preservar así las gomas para un segundo intento; momento en el que se encontró con un auto cruzado que le impidió cerrar esa segunda vuelta con un buen tiempo.

Así, Okulovich quedó 39° en la clasificación general y debió comenzar el domingo retrasado, peleando tanto en la serie como en la final por ganar posiciones con el Torino del Martínez Competición, pero en la segunda mitad de la prueba notó una merma importante de rendimiento y decidió parar para cuidar el motor.

La próxima fecha del TC será entre el 6 y 7 de Marzo en el Autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Carlos Okulovich: “Fin de semana para el olvido. Ayer estábamos para más, se nos complicó en clasificación, asumí el error de abortar esa primera vuelta y no asegurar un tiempo lógico. Hoy abandonamos en la final, veníamos con una pérdida de rendimiento importante y decidí parar para preservar el motor. Ahora a intentar resolver el problema y revertir la situación en Buenos Aires”.

Gentileza.- Prensa Carlos Okulovich

21 de Febrero de 2021