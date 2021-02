El piloto de la ciudad misionera de Puerto Iguazú Rudito Bundziak con Ford ganó el domingo la tercera fecha del TC Mouras, que disputó en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata y ahora se ubica tercero en el campeonato. El misionero había arrancado el día ganando la segunda serie. Bundziak cubrió las cuatro vueltas al trazado de 4.400 metros de extensión en un tiempo de 6m31s853/1000 para ser la serie más rápida de las dos que se disputaron y largó desde la mejor posición en la final. En la final, Bundziak hizo una excelente largada y no le dio chances al salteño Jeremías Olmedo (Ford), quien había ganado la primera serie y largaba segundo. Desde ese momento Rudito impuso su ritmo y ganó de punta a punta. Rudito tardó 26m37s063/1000 para las 16 vueltas y le sacó más de 7 segundos al segundo Jeremías Olmedo, quien nunca tuvo chances, demostrando la contundencia del Ford que le entregó el Quilmes Plas.

A Bundziak le llevó nueve carreras ganar en el TC Mouras y en ser el primer misionero en ganar en la categoría. Además, es el segundo en vencer en una categoría de la ACTC, después de las dos victorias que logró Carlos Okulovich (P) en el TC Pista en 1998.

El podio lo completaron Olmedo (Ford), que es el nuevo puntero del campeonato con 125,5 puntos, y tercero llegó Marcos Quijada (Dodge), quien quedó segundo en el torneo con 124. Con este resultado Rudito saltó al tercer puesto del campeonato con 110 puntos. Con la victoria Bundziak quedó habilitado para pelear por el campeonato y ahora debe mantenerse entre los 12 mejores del campeonato para ir por el título.

“Una gran victoria, un trabajo de muchísimo tiempo, de muchas horas de trabajo del equipo en el taller. Este es un camino muy lindo que empezamos , que me entregó un auto extraordinario, fuimos contundentes. Pense que Olmedo me iba a buscar más al principio pero cuando vi que no se tiró en la uno, hice una luz y empecé a marcar mi ritmo. En algunos momentos sentía que tenía más autos y empecé a regular para hacer una carrera tranquilo”, explicó Bundziak.

“Josito me transmitía mucha tranquilidad, porque era la primera vez que punteaba y quería estar atento a todo, y en eso de estar atento a todo se podía cometer un error, así que me dio tranquilidad y que maneje a mi ritmo. Es una tranquilidad tener a alguien así en la radio. Esto es de todo el equipo Quilmes Plas que tanto trabaja, del motorista Martín Constanzo por el gran motor que me dio y es una victoria de todo el grupo humano que trabaja para que yo pueda estar acá. Es para los misioneros que siempre me alientan en las buenas y en las malas, hoy me llenaron de mensajes”, agregó.

Bundziak dedicó la victoria a “mi familia, a Oscar Herrera Ahuad, a toda su familia que son un apoyo muy importante en cada carrera, a los sponsor Syncom, Yerba Mate Andresito, Municipalidad de Puerto Iguazú, Manantial de Oro, Tienda Urbana, El Pan de la abuela, Río Uruguay Seguros (RUS), Suárez y Asociados, Ama lubricantes, Taller de Revisión Técnica Al Control S.A. Revisión Técnica SIT, Pinturería Atilio y al Quilmes Plas. Empezamos un camino muy lindo que ojalá lo podamos concretar”.

La próxima fecha del TC Mouras será el 21 de Marzo en escenario a confirmar por la ACTC.

Fuente.- http://noticiero12.com

15 de Febrero de 2021