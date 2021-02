El Equipo Chervolet YPF ganó con Agustín Canapino la última final de la temporada de Súper TC2000 y se quedó con el subcampeonato en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad Autònoma de Buenos Aires. Agustín Canapino: “Felicitar a todo el Equipo Chervolet YPF, ganamos nuevamente en Buenos Aires. Quiero dedicárselo especialmente a mi viejo (Alberto), ojalá pueda recuperarse pronto y disfrutar con nosotros este final de temporada. Peleamos todo lo que pudimos; cuando nos permitieron probar, evolucionamos, y acá estamos, en un gran nivel. A disfrutar estas dos victorias y a descansar un poco para lo que viene”.

Bernardo Llaver: “Fue una carrera complicada para mí, por algunos inconvenientes técnicos, teníamos también mucha temperatura de frenos que no me permitía acercarme a los de adelante, y seguimos con algunos problemas en la caja que no me dejaba transitar en primera las curvas de esa marcha, las tenía que hacer en segunda y ahí perdí mucho tiempo. Cerramos un campeonato muy positivo junto al Equipo Chervolet YPF”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio - Prensa Equipo Chervolet YPF

