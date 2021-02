El Equipo Chervolet YPF completó la última clasificación de la temporada de Súper TC2000 con Agustín Canapino segundo y Bernardo Llaver quinto en el autódromo de Buenos Aires. Mañana la escudería definirá el campeonato con los Chevrolet Cruze. Agustín Canapino: “Clasificamos segundo en la última del año, con la particularidad de que nos metió un cono justo cuando veníamos en una gran vuelta y posiblemente quedar en pole position. Cosas que pueden pasar en las carreras, un poco de mala fortuna hoy. Mañana largamos 2° e intentaremos ganar la carrera y terminar el campeonato de la mejor manera posible”.

Bernardo Llaver: “Buena clasificación para nosotros, puesto quinto, creo que muy buen resultado a pesar de no haber podido entrenar por la rotura de la caja. Contento con la posición de largada para mañana, el auto anda bien, me faltó un poco de feeling por no haber podido entrenar, pero el resultado es bueno y esperamos tener un gran domingo”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio - Prensa Equipo Chervolet YPF

13 de Febrero de 2021