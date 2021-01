El equipo del "Loco" ganó por 3 a 1 en condición de visitante, tras dar vuelta el resultado. El Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, dio una sorpresa en la fecha 21 de la Premier League y derrotó este domingo al Leicester por 3 a 1 en condición de visitante, tras dar vuelta el resultado. De esta manera, el equipo del argentino parece que empezó a levantar su rendimiento futbolístico. Los goles del Leeds fueron convertidos por Dallas a los 14 minutos del primer tiempo, y aumentaron Bamford y Harrison a los 70 y 85 minutos en la segunda parte. Burnes abrió el marcador para Leicester a los 12 minutos. El triunfo del Leeds se definió en la segunda parte, cuando el equipo del "Loco" Bielsa fue efectivo y preciso. Con esta victoria, el Leeds quedó en el puesto 12, con 29 puntos. Así, el conjunto visitante aprovechó los contraataques para sorprender al Leicester, uno de los animadores de la Premier League, que ocupa el tercer lugar en las posiciones, detrás de los dos equipos de Manchester, el City y el United.

Twitter de Leeds United - @LUFC

"It's a triumph against a rival that plays very well" Marcelo gives his thoughts on today's game

Fuente.- https://www.minutouno.com

31 de Enero de 2021