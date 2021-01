El argentino no convirtió, pero sumó un par de robos, una asistencia y una tapa, en la victoria de Denver Nuggets frente a Miami Heat. Facundo Campazzo volvió a presentarse esta noche en la NBA y el base cordobés festejó debido a que Denver Nuggets se impuso en condición de visitante a Miami Heat por un categórico 109-82, en la continuidad de la temporada 2020/21. Campazzo estuvo en cancha 10 minutos y terminó sin puntos debido a que no metió ninguno de los cuatro intentos al aro: 0-3 en triples y 0-1 en dobles. Además, el base cordobés registró en la planilla dos robos, una asistencia y un tapón, en tanto que no cometió faltas personales. Buena racha de Denver. Con esta victoria, Denver Nuggets llegó a la quinta consecutiva y quedó con un registro de 11 triunfos y siete derrotas.

Nikola Jokić volvió a encabezar la ofensiva de Denver con 21 puntos y 11 rebotes, mientras que JaMychal Green también colaboró con un doble-doble producto de 17 unidades y 10 tableros.

Miami Heat, por su parte, suma apenas seis triunfos en 17 presentaciones y esta noche tuvo como máximo anotador a Kendrick Nunn, quien finalizó con 17 puntos.

Fuente.- https://www.tycsports.com

28 de Enero de 2021