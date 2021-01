El Equipo Chevrolet YPF subió al podio con Agustín Canapino tras lograr el 3° puesto en la final de la fecha 8 del Súper TC2000 en el Autódromo Ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Bernardo Llaver, en tanto, sufrió la rotura de un neumático cuando estaba 4° y no pudo completar una destacada actuación. Agustín Canapino: “Hicimos una gran carrera, de menor a mayor, enorme recuperación, así que le agradezco a todo el Equipo Chevrolet YPF, sobre todo por haber puesto mucha garra. Hoy largamos últimos y era impensado llegar al podio, y se llegó, y además con muy buen ritmo. En el final alcancé a los de adelante y no me dieron las vueltas, pero tenía para seguir intentando avanzar más”.

Bernardo Llaver: “Largamos con buenas expectativas, para poder hacer una buena carrera e intentar pelear por el podio, pero la rotura del neumático nos complicó todo”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio - Prensa y Comunicación - Prensa Equipo Chevrolet YPF

18 de Enero de 2021