El Equipo Chevrolet YPF completó la actividad del sábado en Río Cuarto por la fecha 7 del Súper TC2000. Agustín Canapino finalizó 8° en la carrera clasificatoria, mientras que Bernardo Llaver debió abandonar. Mañana se corre la novena final de la temporada. Agustín Canapino: “Fue un día bueno para nosotros. Clasificamos 4° y en la carrera clasificatoria avanzamos algunos lugares y llegamos 8°. Creo que todavía tenemos mucho por evolucionar, nos debemos una prueba que lamentablemente todavía no pudimos hacer, así que viendo eso y estando cerca de los autos que dominan, el balance es bueno. Para mañana deseamos que llueva para poder tener una chance diferente y ver si podemos ir para adelante para cerrar un buen domingo”.

Bernardo Llaver: “Tuve un muy buen auto durante todo el día. En clasificación estaba muy bien, para pelear la pole inclusive, pero me taparon la mejor vuelta y terminé 6°. Luego, en la carrera clasificatoria, largué bien, (Franco) Girolami me tiró para afuera en la curva 1 y ahí me pasó (Julián) Santero, a quien se le puso de costado el auto 3 curvas más adelante y por esquivarlo me fui afuera. En ese despiste se me llenó de pasto el radiador y por eso se paró el motor, así que tuve que abandonar”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio - Prensa y Comunicación - Prensa Equipo Chevrolet YPF

9 de Enero de 2021