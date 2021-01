Luego de que Popovich sea expulsado en el encuentro de San Antonio Spurs ante los Lakers, su asistente tuvo que tomar las riendas del equipo oficialmente. Si bien San Antonio Spurs cayó derrotado ante Los Ángeles Lakers por 121 a 107, no todo fue malas noticias para la franquicia texana, que pasó a la historia luego de que Becky Hammon se convierta oficialmente en la primera mujer en dirigir a un equipo NBA por la temporada regular. Al término de la primera mitad del encuentro, el entrenador Greg Popovich fue expulsado, motivo por el cual Hammon - habitualmente ladera del técnico - tuvo que tomar las riendas del equipo. De esta manera, los Spurs volvieron a hacer historia, ya que Hammon había dirigido al equipo previamente, aunque no por temporada regular.

"Trato de no pensar en la dimensión de este asunto porque puede resultar algo abrumador y realmente no he tenido tiempo para reflexionar ni para mirar el teléfono. Lógicamente que es algo importante y sustancial para el deporte", expresó la ex basquetbolista estadounidense tras el partido, muy feliz por la oportunidad y el logro alcanzado.

La seis veces All-Star de la WNBA también supo convertirse en la primera mujer en ser asistente técnica en un equipo de la NBA cuando asumió el cargo en 2014 en los Spurs. Sin embargo, su legado con el equipo de San Antonio data de mucho antes: "Llevo 13 años en San Antonio, invertí mucho tiempo aquí y ellos invirtieron mucho tiempo en mí. Traté de poner a los jugadores en los lugares indicados y de motivarlos. Obviamente se trata de una situación de aprendizaje para todos nosotros". Dejounte Murray, base de San Antonio, felicitó a su coach por el logro al mismo tiempo en que le auguró un futuro en la NBA como entrenadora principal: "Su futuro es brillante. Espero que siga insistiendo, que no baje los brazos. Un día puede suceder, nadie lo sabe. Definitivamente va por el buen camino y todos la apreciamos". El veterano jugador DeMar DeRozan también halagó a Hammon: "Es una más de nosotros y, cuando habla, somos todo oídos. Es genial tenerla en el equipo". Los elogios para Hammon también llegaron desde el equipo rival ya que la súper estrella de la NBA LeBron James se deshizo en alabanzas para con la entrenadora: "Es alguien que ha hecho su trabajo en los últimos años y Pop le dio su oportunidad. Es lindo escucharla marcar las jugadas. Además, es muy apasionada al deporte y es por eso que la felicito tanto a ella como a nuestra liga"

Fuente.- https://www.tycsports.com

1° de Enero de 2021