La tenista argentina Nadia Podoroska, que alcanzó las semifinales de Roland Garros 2020 y subió más de 200 puestos en el ranking mundial en esta temporada, recibió el premio a la "Revelación del año" por parte de la WTA. La rosarina de 23 años, que comenzó la temporada fuera del Top 250 y terminó en el puesto número 48 del ranking, fue nombrada como "2020 Newcomer of the Year" (Irrupción del Año) por la WTA, el máximo ente del tenis femenino mundial, que comunicó sus premios a través de su cuenta de Twitter.

Podoroska, campeona panamericana en Lima 2019, será la tenista argentina que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, en Julio y Agosto de 2021.

8 de Diciembre de 2020