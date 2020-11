El conjunto cordobés se impuso 1 a 0 por el agónico gol del hijo del ex jugador "xeneize", y es el líder de la Zona. El local, que terminó con dos jugadores menos, perdió el invicto que arrastraba en el 2020. Talleres de Córdoba sorprendió en la Bombonera, ganó 1 a 0 con el agónico tanto de Joel Soñora y le quitó el invicto a Boca Juniors, que arrastraba durante este 2020, para, además, quedarse con la punta de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro arrancó con una polémica: a los 3 segundos del partido, Carlos Tevez le metió una durísima plancha a Pochettino quien bien le podría haber valido la tarjeta roja, pero que fue penada por Germán Delfino con una amarilla. El primer tiempo fue parejo, con un remate de Sebastián Villa y un cabezazo de Franco Soldando, desactivados por Mauricio Caranta, y algunas aproximaciones del conjunto cordobés, que no representaron real peligro para el arco de Agustín Rossi. También hubo lugar para nuevas polémicas, por un agarrón a Emmanuel Mas dentro del área de la “T”, que Delfino no consideró penal. Incluso, en el final, Pochettino casi abre la cuenta con un gran tiro libre que tapó el 1 local.

Para el complemento, Boca Juniors reclamó otro posible penal contra Solando, y Tevez fue de lo más peligroso con algunas chances claras de gol. También, Talleres comenzó a responder promediando la media hora con la gran jugada que armó Tenaglia y la buena atajada de Rossi a Díaz.

Pero a los 42 llegaría la única emoción de la noche: en una maniobra que arrancó con una falta a Villa, los pibes de la “T” armaron un jugadón que Soñora, el hijo de Diego “Chiche” Soñora, definió de gran forma y con algo de complicidad del arquero.

Para el final solo quedaría tiempo para el descontrol “xeneize”: primero Obando se fue expulsado por cortar un contraataque, y ya en tiempo recuperado, Carlos Izquierdoz metió un terrible planchazo que también le valió la roja.

Con este resultado, Talleres quedó como único líder de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con 7 unidades, seguido de Boca, que se mantiene con 6. Newell’s, con 3 puntos; y Lanús, con 1, cierran el grupo.

Foto.- Gentileza - @CATalleresdecba

Fuente.- https://www.minutouno.com

16 de Noviembre de 2020