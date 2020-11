En la fecha 9 del Turismo Carretera (TC9, en el Autódromo de Buenos Aires. En un fin de semana de menor a mayor, el piloto misionero Carlos Okulovich fue protagonista en una carrera muy entretenida y peleada en el coliseo porteño. En una nueva visita de la máxima categoría del automovilismo nacional al escenario de Buenos Aires, la segunda en poco más de un mes, Okulovich supo revertir un fin de semana que comenzó complicado y terminar entre los 15 mejores con el Torino que alista el equipo Martínez Competición. La acción en pista comenzó ayer, con dos sesiones de entrenamientos que no entregaron los resultados esperados para Carlitos y su auto. Por dicho motivo, el equipo que dirige Omar Martínez trabajó mucho sobre la puesta a punto y logró pegar un salto de performance para la clasificación.

En dicha tanda, el piloto de Misiones también pudo sacar provecho de la condición de pista, ya que por momentos lloviznó y complicó a algunos rivales, pero en su caso lo favoreció, cerrando su labor en el 15° lugar, con un tiempo de 1m34s249 para la vuelta, a 0s908 de la pole position.

Así afrontó el domingo, donde disputó la tercera serie y terminó 6°, resultado que lo depositó en el 17° cajón para la final. En la competencia principal de la fecha, pactada a 20 giros, peleó constantemente con grandes pilotos y llegó a estar cerca de los 10 primeros en el clasificador, pero finalmente perdió algunas colocaciones dentro de ese apretado grupo de lucha y culminó 15°.

Tras este paso por Buenos Aires, Okulovich está 23° en el campeonato, con 136 puntos.

La próxima fecha del TC, será el 13 de Diciembre en el Autódromo de La Plata.

Carlos Okulovich: “Estoy contento. Recuperamos el funcionamiento del auto, hicimos una buena clasificación ayer y hoy veníamos peleando con autos rápidos que siempre pelean adelante, y luchamos de igual a igual, así que eso me deja tranquilo. Hicimos unos cambios grandes en el auto ayer y encontramos un nuevo camino en el Torino. Estuvo linda la final. Hacía que no corría una carrera de TC así, con muchos sobrepasos, lindas maniobras, algo de chapa; salió una linda carrera y nos tuvo como protagonistas en la pelea. Eso me deja contento porque revertimos el fin de semana gracias al trabajo de Cristian Ávila y todos los chicos del equipo terminamos la carrera con un auto competitivo. Estoy contento por todos ellos, me dieron nuevamente un auto que no se para, que rinde bien en carrera, y eso es importante. Seguimos sumando puntos y ahora a pensar en seguir mejorando el auto y cerrar el año de la mejor manera”.

16 de Noviembre de 2020