Con el regreso de Villa y un Carlitos como figura, el conjunto de Russo se impuso 2 a 0 por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Boca Juniors no detiene se marcha tras la vuelta de la actividad local, y en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, este domingo venció a domicilio 2 a 0 a Newell’s Old Boys para liderar, con puntaje perfecto, la Zona 4. La previa comenzó con sorpresas: Miguel Ángel Russo pateó el tablero y dispuso la vuelta de Sebastián Villa al equipo titular en lugar de Franco Solando, por lo que Carlos Tevez jugó como centrodelantero. Y Carlitos se mostraba como lo más peligroso del equipo visitante. Más allá de algunos avisos, Newell’s parecía más que Boca y lo complicaba. Tenía la pelota e incluso hubo una polémica en el área que reclamó todo el conjunto local pero que el árbitro Vigliano no sancionó: ¿fue mano de Campuzano? ¿era penal para la “Lepra”? Entre protestas y dudas, Pablo Pérez cometió un error en la salida del equipo rosarino, y el “Xeneize” no perdonó cerca del final del primer tiempo. Eduardo Salvio asistió y Tevez se lució con la definición para el 1-0 parcial.

El equipo local no volvió a ser el mismo. Le costó muchísimo generar peligro al arco de Andrada, y en el complemento la visita fue ganando protagonismo y justificando la victoria. Así, hasta que llegó el 2-0 en la cabeza de Lisandro López, que sentenció el pleito.

Para el final quedarían el palo que le negó el tercer al “Xeneize” y el susto por la salida de Salvio con molestias. Tevez, figura indiscutible de la noche, también pidió el cambio, pero al parecer, solo por cansancio.

De esta manera, Boca se afianza en la cima de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional, donde este lunes Talleres y Lanús cerrarán la segunda jornada.

Foto.- @BocaJrsOficial

Fuente.- https://www.minutouno.com

9 de Noviembre de 2020