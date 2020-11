Carlos Okulovich dejó atrás el fin de semana de Turismo Carretera (TC) en La Plata, donde disputó una fecha doble con el Torino N° 100. Fueron dos carreras difíciles para el misionero, que ya piensa en la próxima competencia de la categoría. En el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, Carlos Okulovich fue parte de las fechas 7 y 8 del calendario 2020 de Turismo Carretera con el Torino que alista el equipo Gurí Martínez Competición. Si bien en la previa estaba con mucha confianza y expectativa por el buen rendimiento del auto en la prueba de la semana pasada, el desarrollo del fin de semana en el escenario platense no fue el esperado. El viernes comenzó la acción en pista con entrenamientos y clasificaciones. En la primera tanda clasificatoria, el piloto de Misiones sufrió la rotura de un palier antes de abrir vuelta rápida, de modo que no pudo marcar tiempos, y en la segunda penó una marcada ida de trompa en su unidad que no le permitió ser rápido y lo dejó en el 28° puesto.

Con estos resultados, Carlitos afrontó el sábado desde el fondo en la serie y ganó pocos lugares en un circuito muy complicado para el sobrepaso. Posteriormente corrió la final de la fecha 7 y venía bien, avanzando, hasta que cerca del cierre recibió un toque desde atrás y sufrió un despiste. Debió pasar por boxes y pudo volver a la carrera pero muy retrasado, cerrando su labor en el 33° lugar.

El domingo por la mañana, el misionero mantuvo la 10ª posición en la serie inicial y a primera hora de la tarde fue partícipe de la segunda final del fin de semana, la correspondiente a la fecha 8, en la que intentó avanzar pero nuevamente la tendencia a ir de trompa de su auto y una merma de rendimiento en el motor lo complicaron. Completó su actuación en el 31° puesto, muy lejos de sus aspiraciones.

Ahora, Okulovich deberá esperar solo una semana para volver a subirse al Torino porque entre los días 14 y 15 se disputará la fecha 9 del Turismo Carretera en Buenos Aires.

Carlos Okulovich

“El viernes comenzaron las complicaciones al sufrir la rotura de un palier justo cuando salí a clasificar en la primera tanda. Ya condicionados para sábado y domingo, buscamos remontar en carrera. En la primera final venía bien, avanzando, pero cerca del cierre recibí un golpe atrás y terminé fuera de la pista. Tuve que pasar por boxes y pude terminar la carrera, pero muy lejos. Hoy, domingo, el auto iba muy complicado, con mucha ida de trompa, y para completar el motor perdió rendimiento. Así que ahora tenemos muy pocos días para revisar todo y tratar de recuperarnos el próximo fin de semana en Buenos Aires”.

8 de Noviembre de 2020