Cerró un buen fin de semana el piloto misionero Bruno Chiappella en la Fórmula Renault 2.0 en el autódromo “Óscar Cabalen” de Alta Gracia (Córdoba) finalizando en el décimo lugar en la segunda carrera que se disputó este domingo. La tercera fecha se correrá el próximo fin de semana en el mismo trazado. Ya se prepara para el próximo compromiso que será el siguiente fin de semana en el mismo autódromo. Chiappella ya había finalizado noveno en la primera carrera el sábado y luego pudo ser parte del total de las vueltas en la segunda competencia que tuvo una persistente lluvia en el desarrollo en Córdoba, que tuvo a Eduardo Moreno como el victorioso y quien pasó a encabezar el certamen. El piloto de Venado Tuerto, quien también marcó el récord de vuelta, fue escoltado por su compañero Jorge Barrio, y Mateo Polakovich. Luego arribaron Vezzaro, Lautaro Piñeiro, Thomas Pozner, Lucas Longhi, Figgo Bessone, Ayerton Chorne, Bruno Chapella y y Diego Mohr, entre otros.

El oriundo de Posadas: “en cuanto a la carrera de hoy bastante complicada con la lluvia, pero vamos a aprendiendo y voy aprendiendo, comprendiendo el ritmo del auto. Se me bloqueó tres veces la derecham nos complicó bastante, pero ya tenemos una idea. Ya sabemos lo que es acostumbrarnos a la lluvia de un momento a otro en el circuito a otro no era sencillo, pensamos para el próximo fin de semana (que no se sabe en que circuito de Alta Gracia, largo o corto) vamos a encarar de la mejor manera con la experiencia adquirida. Trataremos de mejorar para el gran equipo que tenemos”

“Más que nada quiero agradecer al Gobierno provincia de Misiones, a todos los sponsors: El Libanes, Manantial de Oro, Hormicon S.RL, Cepsa, WinOi, Alabama, Oscar Herrera y Rafael Morgenstern y a mis padres como también todos los medios de comunicación que acompañan este esfuerzo” concluyó.

Gentileza.- Alejandro "Chino" Smialkowski - Prensa

26 de Octubre de 2020