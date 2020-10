Ganó el Xeneize 3 a 0 con goles de Lisandro Ezequiel López y Carlos Tevez (2). El equipo de Miguel Ángel Russo quedó mejor posicionado que el de Marcelo Gallardo.

Boca Juniors no encontró oposición esta noche en Caracas Fútbol Club para cerrar con una goleada 3 a 0 su participación en el Grupo H de la Copa Libertadores, que ganó con holgura y tuvo una destacada actuación de Carlos Tevez. El "Apache" se lució en la noche en que llegó a los 250 partidos con la camiseta de Boca, al convertir dos tantos que le permitieron alcanzar el tercer puesto en la tabla histórica de goleadores de la Copa Libertadores con 20 anotaciones, por detrás de las 25 de Juan Román Riquelme y las 23 de Martín Palermo. El restante lo marcó el defensor Lisandro Ezequiel López.

Boca termina su fase de grupos con 14 puntos. En caso de que haya Superclásico en cuartos de final o semifinales, definirá en La Bombonera ya que sumó más que River.

Síntesis

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Guillermo Fernández y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Caracas: Beycker Velázquez; Luis Cassiani, Carlos Rivero, Diego Osio y Rosmel Villanueva; Ricardo Andreutti, Leonardo Flores, Robert Hernández y Anderson Contreras; Kwaku Bonsu Osei y Alexis Blanco. DT: Noel Sanvicente.

Goles en el primer tiempo: 26m. Lisandro López (B), 32m. y 43m. Tevez (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Saúl Guarirapa por Andreutti (C), 11m. Ramón Ábila por Soldano (B), 24m. Diego Castillo por Osei (C), 25m. Leonardo Jara por Buffarini (B), 26m. Agustín Obando por Tevez (B), 29m. Rodrigo Febres por Alexis Blanco (C) y Javier Maldonado por Cassiani (C), 35m. Jorge Echeverría por Contreras (C) y 41m. Gonzalo Maroni por Cardona (B).

Amonestados: Villanueva y Blanco (C).

Incidencia: 13m. del primer tiempo Andrada (B) le contuvo un tiro penal a Hernández (C).

Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Fuente.- https://www.minutouno.com

23 de Octubre de 2020