El conjunto argentino venció 2 a 1 a Estudiantes de Mérida en el Cilindro de Avellaneda, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como Nacional también ganó, pero por mayor diferencia, la "Academia" terminó segundo en su grupo. Racing Club no pudo quedarse con el primer lugar del Grupo F de la Copa Libertadores, a pesar del triunfo que obtuvo este miércoles en el Cilindro de Avellaneda ante Estudiantes de Mérida. Más allá del buen arranque, el equipo de Sebastián Beccacece desperdició varias situaciones claras de gol, y hasta erró un penal en el final de la etapa inicial; mientras que la visita, por momentos, inquietó al arco local con algunas llegadas. En lo que fue una primera mitad bastante movida, los equipos no se sacaban ventajas, mientras que desde Uruguay no llegaban las mejores noticias: Nacional vencía a Alianza y se quedaba con la cima.

En la segunda parte llegaron las emociones: tras buscarlo, Melgarejo abrió la cuenta a los 15 minutos, pero la alegría duró poco, ya que seis minutos más tarde, de pelota parada, llegó la igualdad de Estudiantes.

De todos modos, el 1-0 no servía, ya que para esa altura, Nacional se imponía 2-0 y por lo tanto, Racing precisaba ganar, mínimamente, por la misma diferencia de gol que el conjunto uruguayo.

En este sentido, Beccacece movió el banco, y consiguió algunas soluciones. Ya el ingresado Lisandro López había participado del primer tanto, y luego otro de los suplentes, Matías Rojas, marcó el 2-1 con un golazo de tiro libre.

Los últimos minutos fueron con Racing buscando por todos los medios el tercer tanto que le dé el primer lugar del grupo, y tuvo varias para lograrlo aunque no pudo afinar la puntería.

Finalmente, fue 2-1 (Nacional terminó 2-0), y así la "Academia" de Avellaneda terminó en la segunda posición del Grupo F. En el sorteo del viernes se confirmará si se cruza o no con River o Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Foto.- @Libertadores

Fuente.- https://www.minutouno.com

22 de Octubre de 2020