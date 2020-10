El tenista argentino cayó por 7-6 (5) y 7-5 ante el británico Alfie Hewett, el mismo que lo venció en el US Open. Fue campeón en 2016 y 2019 y no pudo defender el título. Fin de la ilusión de Gustavo Fernández en Roland Garros: el argentino cayó por 7-6 (5) y 7-5 ante el británico Alfie Hewett, el mismo que lo venció en el US Open, y se despidió en la semifinal de tenis adaptado tras una hora y 48 minutos de juego. Fue campeón en 2016 y 2019 y no pudo defender el título. En el historial, Hewett, número tres del mundo, está abajo 7-13, pero ganó los últimos cuatro enfrentamientos. En tanto, Fernández, número dos del mundo, aunque perderá puntos, tendrá la posibilidad de tomarse revancha en unas horas. Junto al japonés Shingo Kunieda, se medirá ante los franceses Stephane Houdet y Nicolas Peifer por las semifinales del cuadro de dobles.

El otro finalista de la competencia es el belga Joachim Gérard, quien eliminó al número uno del mundo, el japonés Shingo Kunieda, por 7-5, 2-6 y 6-4.

Fuente.- https://www.tycsports.com/

8 de Octubre de 2020