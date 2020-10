Carlos Okulovich completó este fin de semana la quinta fecha del Turismo Carretera (TC) en el Autódromo Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El misionero finalizó 17° con su Torino. El TC regresó al escenario porteño después de 2 años y lo hizo nada menos que en el clásico circuito N° 12 del Gálvez. Allí estuvo Carlitos Okulovich con el Torino N° 100 que alista el equipo Martínez Competición para ser parte de la actividad durante sábado y domingo. El primer contacto con la pista se dio con entrenamientos, como es habitual en cada fecha, pero esta vez con dos sesiones en el mismo día. En cada una, el piloto de Misiones buscó ajustar detalles de puesta a punto en el auto para ser veloz a la hora de clasificar. Por la tarde llegó el momento de buscar la mejor vuelta en clasificación y en dicha tanda, Okulovich se ubicó 18°, con un tiempo de 1m33s507, a 1s172 de la punta.

Para el domingo, Carlitos analizó cambios en la unidad junto al equipo en pos de alcanzar una mejor performance para correr la serie y la final. En el parcial matutino mantuvo el 6° puesto de partida y por ello debió largar 18° en la competencia principal, pactada a 20 giros sobre el circuito de 5.641 metros.

Desde el inicio buscó avanzar, pero un cambio de puesta a punto en el Torino buscando ganar grip delantero derivó en una ida de cola muy marcada que le impidió tener un buen ritmo y pelear por escalar en el clasificador. De modo que Okulovich tuvo que defenderse y conformarse con el 17° puesto final en Buenos Aires.

Tras cinco fechas disputadas del calendario 2020 de TC, el misionero se ubica 17° en el campeonato con 90 puntos, a 23 de los 12 primeros, su objetivo para la etapa regular.

La próxima fecha del TC será el próximo fin de semana, en circuito a confirmar. Las dos posibilidades son La Plata y San Nicolás.

Carlos Okulovich

“Una carrera bastante dura. Teníamos una ida de cola importante. Habíamos hecho unos cambios y el auto respondió bien a lo que buscábamos, que mejorar el grip delantero, pero se nos descompensó y quedó mucho de cola. Venía con la cola en el aire, muy al límite, y se me complicó mucho sobre todo en los sectores rápidos. No podía agarrar ritmo porque venía al límite con el auto, fue toda la carrera así, luchando contra eso. Eso me privó de tener un buen ritmo y me complicó terminar la carrera en la zona de puntos. Pasó una experiencia más, a seguir ajustando todo para ver si podemos estar mejor en la próxima”.

5 de Octubre de 2020