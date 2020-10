Julián Álvarez anotó los dos goles para el Millonario, que fue superior en la mayor parte del partido, pero sufrió al final. Si vence a Liga de Quito en la última fecha se quedará con la cima del Grupo D. River Plate cumplió el primer objetivo que se propuso tras el parate por la pandemia de coronavirus: avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En el estadio de Independiente (el Monumental está en obra), el Millonario le ganó 2-1 a San Pablo gracias a los dos goles de Julián Álvarez y se aseguró un lugar en la próxima fase, eliminando a su adversario, que había empatado parcialmente a través de Diego Costa.

La Banda, además, puede quedarse con la primera colocación del Grupo D si en la última fecha supera como local a Liga de Quito, que goleó por 4 a 0 a Binacional en la quinta jornada de la zona.

Como en el Morumbí, el elenco de Núñez apostó a la presión extendida sobre la salida de la visita, usufructuando la rígida filosofía de su adversario de jugar por abajo a toda costa, incluso caminando por la cornisa. Los brasileños, con Dani Alves en el eje de la cancha, intentaron replicar la táctica del ahogo. Pero con paciencia, rotación y a un toque por momentos; y con el lanzamiento directo para sus tres puntas detrás de la segunda pelota en otros, el Millonario pudo salir. Y empezar a lastimar a su contrincante.

A los 5 minutos, River ya había puesto a Montiel cara a cara con Tiago Volpi. Y a los 10 Julián Álvarez cerró un una definición ajustada una jugada colectiva de excelencia para firmar el 1-0. ¿Más? A los 14 fue Nacho Fernández, tras un pase atrás del juvenil de la Selección Sub 23, el que le quemó los guantes al portero.

Pero a los 26′ los paulistas encontraron la igualdad en una pelota parada: Diego Costa se elevó en el centro del área y, de cabeza, empardó las acciones. No obstante, River sostuvo su ambición, no modificó su plan. Un par de salidas rápidas con su adversario en su campo no encontraron buen final, pero sirvieron como anticipo de lo que iba a venir.

A los 37 minutos, una acción frenética encontró a Álvarez como lanzador para un Matías Suárez que, en función de extremo izquierdo; recibió siempre libre y con campo para encarar. El ex Belgrano llegó hasta el área, se sacó de encima a su marcador y halló otra vez al cordobes, la revelación post pandemia, que resolvió con un remate potente: 2-1. Y River cerró el primer tiempo con dominio completo de las acciones.

River siguió siendo más consistente en la segunda parte. Aún cuando San Pablo logró sacar la pelota desde el fondo, esquivando el pressing, los orientados por Gallardo siguieron amenazando con las réplicas. A algunas sólo les faltó el último toque para traducirse en gol. Pero la diferencia mínima sostuvo las esperanzas visitantes, con el balón parado como carta de riesgo.

Suárez, en una corrida, le entregó el balón a las manos del guardameta, luego Álvarez, con un intento desde el borde del área, casi anota el tercero. Pero los paulistas empezaron a encontrar mejor calidad de espacios, como a los 68′, cuando Reinaldo desbordó y su buscapié no encontró quien lo conectara. En consecuencia, el Muñeco no perdió tiempo. Tomó el pizarrón y cambió el esquema: entró Paulo Díaz por Álvarez y regresó al esquema pre pandemia, el 3-5-2 (o 5-3-2) con mayor amplitud.

Con el cronómetro en sus últimos compases, la pelota quieta pasó a ser un padecimiento para el Millonario. En pos de sumar otro marcador fresco, el DT hizo entrar a Lucas Pratto por Borré. Así y todo, a los 82, Tréllez casi empata de cabeza (se molestó en el salto con un compañero). Y a los 84, Armani, que se había mostrado dubitativo en las salidas, salvó la ropa con un achique oportuno. Y a pesar del padecimiento, de tal vez haber sentido por primera vez la diferencia de ritmo con su rival, River cerró su misión.

Napoleón tachó una asignatura pendiente: nunca había podido ganar como local desde que es entrenador de River ante un elenco brasileño. Pues bien, pagaré levantado.

En la última fecha, River recibirá el martes 20 ( a las 21.30) a Liga de Quito, mientras que San Pablo será local el mísmo día y a la misma hora ante Binacional, aunque sólo para cumplir el fixture. River lo hizo. Una vez más.

Fuente.- https://www.infobae.com

1° de Octubre de 2020