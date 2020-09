Comunicado FeMAD: Cancelación de los Campeonatos; Karting y Misionero Pista 2020

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) informa mediante comunicado lo siguiente: se resolvió en conjunto con el Comité Ejecutivo que no se volverán a las competencias de los Campeonatos; Misionero Pista y Karting 2020 debido a la situación actual que se vive por la pandemia del COVID-19. En cuanto a la decisión, se debió a que no se está en condiciones para el regreso a las competencias. Se evaluó luego de realizar diferentes consultas también a los pilotos, preparadores, autoridades y organizadores que están involucrados en el automovilismo misionero. Además, en lo resuelto se tuvo en cuenta el transcurso del año como para organizar un campeonato. Con respecto al 2020, la FeMAD informa también que seguirán habilitados los autódromos con los protocolos vigentes para pruebas y prácticas. No se descartan la realización de pruebas comunitarias cronometradas a futuro en el vigente año. De este modo, el objetivo principal en este año de las autoridades será trabajar para encarar un gran Campeonato 2021.

Gentileza.- Alejandro Chino Smialkowski - Àrea de Prensa - FeMAD

16 de Septiembre de 2020