Nueva York: Novak Djokovic fue descalificado del US Open tras darle un pelotazo sin querer a una jueza de línea

El deportista agredió sin querer a la mujer y por ese motivo las autoridades de la competencia decidieron expulsarlo.

El tenista fue descalificado del US Open insólitamente. Es que el Novak Djokovic agredió a una jueza de línea previamente a un cambio de lado. El hecho se llevó a cabo durante el primer set del partido que se disputaba en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En el momento en el que el serbio estaba 6 a 5 abajo ante el español Pablo Carreño Busta, de la bronca, tiró un pelotazo sin dirección y desafortunadamente impactó en la garganta de una jueza de línea. De inmediato, tras notar lo que había ocurrido se acercó con el fin de pedirle disculpas, sin embargo las autoridades de la competición determinaron eliminar a quien ocupa el primer puesto del ranking ATP.

“Los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo, salvo en el ejercicio razonable de un punto durante un partido (incluido el calentamiento)”, explica el código de conducta que incumplió Novak Djokovic.

Por su parte, el español que logró acceder a la próxima instancia expresó al respecto: “Por supuesto que creo que no fue intencional. No creo que ninguno de nosotros haga una acción así intencionadamente (…) No creo que Novak quisiera nunca golpear a la juez”. “Djokovic no es un jugador agresivo. Ha sido seguramente sin querer”, insistió.



Qué dijo Alexander Zverev sobre el incidente de Novak Djokovic

Luego del hecho, el tenista alemán opinó al respecto de lo que hizo su colega. “Es muy desafortunado pero hay una regla en vigor sobre esto”, dijo.

Y agregó: “Los supervisores solo hicieron su trabajo. Fue bastante desafortunado para Novak, debe estar bastante decepcionado“.

Foto.- Instagram @djokernole

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com