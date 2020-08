Conmebol subsidiará vuelos por la Copa Libertadores y la Sudamericana

Por el protocolo del Coronavirus (COVID-19), Conmebol detalló su plan para colaborar con los vuelos de los equipos visitantes en la Copa Libertadores y la Sudamericana. La Conmebol aprobó un subsidio financiero "excepcional" para la vigente edición de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El objetivo es aplicarlo para los vuelos chárter de los equipos participantes en plan del protocolo a raíz de la pandemia de Coronavirus (COVID-19). De este modo, la Conmebol difundió el comunicado que establece algunas instrucciones para los clubes que jueguen sus partidos en carácter de visitante y aclara que "ningún club local recibirá subsidio financiero aunque no pueda disputar su partido en su ciudad/país". No obstante, la Conmebol no se hará cargo de la contratación de los vuelos chárter "cuya elección y responsabilidad" es de cada club participante de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en conformidad con el Manual de Clubes 2020, en ambas competiciones.

En ese sentido, la Conmebol confeccionó una tabla progresiva de montos según las distancias aéreas en kilómetros desde la sede del equipo visitante hasta la sede del partido.

La misma indica que los que se desplacen dentro del mismo país recibirán 15 mil dólares; hasta 2 mil kilómetros (entre países distintos) percibirán 30 mil dólares; de 2001 a 4 mil kilómetros recibirán 50 mil dólares y más de 4 mil kilómetros tendrán 70 mil dólares.

Foto.- La sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay

Fuente.- https://www.minutouno.com