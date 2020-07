Del Potro volvió a los entrenamientos: "Estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo"

El tenista volvió a las prácticas en una cancha de cemento en medio de la recuperación de su rodilla derecha. Juan Martín Del Potro volvió a aparecer en las redes sociales y con un mensaje que ilusionó a todos sus seguidores.

El tandilense expresó su alegría por volver a entrenarse en una cancha, en medio de su recuperación de una operación en su rodilla derecha. El tenista dio buenas señales en los avances en relación a la fractura que sufrió en la rótula de la rodilla derecha poco más de un año y alimentó las esperanzas de volver a jugar de manera profesional en el mediano plazo. "La Torre" publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto con la raqueta y lo acompañó de un lindo mensaje: "Hoy vine a pasar el día con mi amiga", comenzó explicando. "Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona", continuó explicando Delpo. Y agregó: "Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre". Por otro lado, La Torre de Tandil, que en el año 2019 jugó apenas doce partidos del circuito profesional, está dentro del listado que la Asociación Argentina de Tenis confeccionó sobre posibles jugadores "elegibles" para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Además, el kinesiólogo Diego Rodríguez, pieza fundamental del equipo de Juan Martín desde 2016, se refirió al tandilense hace unos días reconoció que "hay que trabajar mucho" para que llegue al "ciento por ciento" de sus posibilidades.

Instagram de Juan Martín Del Potro - delpotrojuan

Hoy vine a pasar el día con mi amiga! 😊

Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre. #FelizDiaDelAmigo 🙌🤗

Fuente.- https://www.minutouno.com