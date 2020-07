Fórmula 1: Hamilton ganador en Hungría y líder del campeonato

Lewis Hamilton concretó una demostración de liderazgo con el Mercedes y es el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Hungría, donde igualó el récord de 8 triunfos en una misma prueba del alemán Michael Schumacher, que venció en ocho oportunidades en el Gran Premio de Francia de Magny Cours. Hamilton, que el sábado había elevado a 90 su propio récord histórico de 'poles', ahora también aumentó su marca de victorias a 86 en la categoría al ser ganador en el circuito Hungaroring por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y de su compañero finlandés Valtteri Bottas, que fue tercero en Budapest Aprovechando la primera posición de largada, Hamilton alcanzó rapidamente una ventaja cómoda en las primeras vueltas y para elaborar una diferencia de 8.7s por delante de Verstappen, quien no tuvo un buen inicio con un despiste sobre mojado, el la curva 12 justo cuando se dirigía a ubicarse en la grilla de partida. Los mecánicos de Red Bull trabajaron velozmente para reparar el aleron roto y finalmente el holandés se redimió ganándole el segundo puesto a Bottas y siendo una vez más el encargado de entrometerse entre los Mercedes.

Lance Stroll estuvo muy cerca de colocar a su Racing Point por primera vez en el ao en el podio pero debió conformarse con el cuarto puesto. El otro Red Bull de Alex Albon cerró el top cinco, justo por delante de la mejor Ferrari. Sebastian Vettel (sexto) y Charles Leclerc no tuvieron un buen día y el monegasco ni siquiera logró sumar puntos ya que cruzó la meta en el puesto 11 y el español Carlos Sainz, que será su compañero en 2021, le robó el último puesto puntuable.

Aunque el finlandés se acercó a Verstappen en la última parte, no fue tan rápido como podría haberse esperado a pesar de sus neumáticos más frescos. Después de haber esquivado el tráfico, todo se redujo a la última vuelta, pero aunque Bottas finalmente estuvo dentro del rango DRS, no estaba lo suficientemente cerca y no pudo encontrarlo, quedando 0.7 segundos por detrás.

En el frente, después de cierta confusión con su ingeniero acerca de una parada tardía y sobre qué neumático utilizar, Hamilton cambió su enorme ventaja sobre Verstappen por una entrada final, que usó para marcar la vuelta más rápida en dos oportunidades (Vta 69 1m17"497 y Vta 70 1m16"627). Fin de semana perfecto con su séptimo Grand Chelem (Pole Position, victoria, vuelta rápida y liderar todas las vueltas de carrera), que lo deja a sólo uno de Jim Clarck.

La próxima fecha será el 2 de Agosto y la Fórmula 1 viajará a Inglaterra, para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

Fuente.- https://www.campeones.com.ar