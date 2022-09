Una casaca que el basquetbolista usó en la temporada 1997-98 con los Bulls se vendió en 10.100.000 dólares. El récord para una prenda deportiva lo tenía la remera que el Diez usó ante Inglaterra en 1986, por la que habían pagado 9.300.000 dólares.

Una camiseta que usó el basquetbolista estadounidense Michael Jordan durante su última temporada 1997-98 con Chicago Bulls fue subastada en 10.100.000 dólares, superando el valor de la casaca del seleccionado argentino usada por Diego Maradona en el juego con Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo México '86.

La información oficial fue dada a conocer por la casa neoyorquina Sotheby's, responsable así del remate del artículo deportivo más caro de la historia, consignó Mundo Deportivo.

Sotheby's, propiedad desde 2019 del magnate franco-israelí de las telecomunicaciones Patrick Drahi, subastó la casaca hace ocho días con una base entre los 3.000.00 y 5.000.000 de dólares y el artículo se vendió por el doble.

El récord anterior de una camiseta deportiva coleccionable lo ganó la misma casa de Sotheby's en mayo pasado con la camiseta que usó Maradona ante Inglaterra en 1986, vendida en 9.300.000 de dólares.

"Es un nuevo récord para cualquier artículo deportivo patrimonial usado anteriormente y el artículo más caro jamás vendido en la colección de Michael Jordan", apuntó la casa de subastas de obras de arte.

Uno de los funcionarios de Sotheby's, Brahm Wachter, dijo en un comunicado que tan pronto como se anunció la venta el mes pasado "el entusiasmo era palpable entre los aficionados al deporte pero también entre los coleccionistas deseosos de poseer una pieza rara perteneciente a la historia".

17 de Septiembre de 2022